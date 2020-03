Saisonende im WM-Stil: Premier League plant irren Modus

James Warwick via www.imago-images.de

Wird die Premier League im WM-Modus zu Ende gespielt?

Auch in der englischen Premier League ist angesichts der Corona-Pandemie unklar, wie die Saison weitergespielt werden soll. Nun gibt es offenbar neue Pläne.

Laut "Independant" denkt die Premier League darüber nach, die aktuelle Spielzeit im WM-Stil und in Quarantäne-Camps zu beenden. Die geplanten Turniere sollen demnach als Mega-Event im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Die Idee von isolierten Lagern habe in den letzten Tagen "zunehmend an Zugkraft gewonnen". Auch die Regierung in England sei in die Pläne eingeweiht.

Geplant sei das Event für Juni und Juli. Die Spiele könnten in London und den Midlands ausgetragen werden. Für die Durchführung der Spiele würden wohl auch Trainingsplätze infrage kommen.

Sollten diese Gedankenspiele tatsächlich umgesetzt werden, würden die Spieler der Klubs wie bei einem großen internationalen Turnier in Hotels untergebracht werden. Kontakt zur Familie oder anderen Personen außerhalb des Teams wäre dabei nicht erlaubt.

Doch der Plan hat auch einen Haken. Sollte sich auch nur ein Spieler, ein Mitarbeiter oder eine sonstige beteiligte Person nachweislich infizieren, würde das Projekt wohl scheitern.