Matthäus: Dieser Spieler könnte Thiago ersetzen

Thiago steht offenbar vor einem Abschied vom FC Bayern

Thiago hat seinen Abschied vom FC Bayern angeblich bereits in der Kabine verkündet. Für Ex-Profi Lothar Matthäus wäre ein Abgang des Spaniers kein großer Verlust - solange die Münchner einen geeigneten Nachfolger an der Angel haben.

"Thiago hat sehr viel geleistet für Bayern München, aber für mich ist er ersetzbar", stellte Matthäus im Podcast "Herz der Mannschaft" klar. Zwar sehe der Rekordnationalspieler Thiago "immer gerne spielen", allerdings habe der TV-Experte den Mittelfeldspieler "in großen Spielen nicht so gesehen, wie ich ihn gern gesehen hätte".

Ein Abschied von Thiago sei vor allem zu "verschmerzen", da Leon Goretzka und Joshua Kimmich in den vergangenen Wochen auf der Doppelsechs überzeugt haben.

Hinzu kommt, dass Matthäus davon ausgeht, dass der FC Bayern bereits einen geeigneten Nachfolger für Thiago gefunden hat. "Kai Havertz im zentralen Mittelfeld für Thiago? Das sieht nicht schlecht aus", so der 59-Jährige.

Havert als besserer Ersatz für Thiago?

"Wenn Thiago geht, wird der FC Bayern ganz sicher jemanden finden, der auf den Positionen, die Thiago spielen kann, auch ein gleichwertiger oder vielleicht sogar besserer Ersatz ist", ist sich Matthäus sicher: "Wenn man mit Havertz in den nächsten Jahren plant, ist es ok, wenn Thiago gehen will."

Die "Bild" berichtete am Donnerstagmorgen, dass Thiago die Münchner sicher verlassen wird. Coach Hansi Flick bedauert den Abschied seines Leistungsträger demnach übrigens, dennoch soll der Deal dem deutschen Rekordmeister auch "in die Karten" spielen, heißt es. Durch das eingesparte Gehalt und die zu erwartende nicht geringe Ablöse soll sich ein millionenschwerer Kauf von Leroy Sané besser vermitteln lassen.

Warum Thiago einen Rückzieher machte und in den Gesprächen zwischen Klub und Spieler seit Wochen "Stillstand" herrscht, wie der "kicker" zuletzt vermeldete, war bislang unbekannt.

Ein Bericht von "Sport Bild" bringt nun etwas Licht ins Dunkel. Demnach liebäugele Thiago mit einem Abschied aus München, weil er mit seinen inzwischen 29 Jahren die letzte Chance wittert, noch einmal zu einem Top-Klub ins Ausland zu wechseln - bevorzugtes Ziel sollen England oder seine spanische Heimat sein.