Derby-Pleite für Arsenal - Rückschlag für Leiceter

Julian Finney/NMC Pool via www.imago-images.de

Tottenham war im Derby gegen Arsenal erfolgreich

Der frühere englische Fußballmeister Leicester City hat im Kampf um die Champions League einen empfindlichen Rückschlag kassiert.

Das Team von Brendan Rodgers unterlag am 35. Spieltag der Premier League bei Abstiegskandidat AFC Bournemouth trotz Halbzeitführung 1:4 (1:0). Damit bleiben die Foxes zwar zunächst auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Am Montagabend könnte Rekordmeister Manchester United mit einem Sieg gegen den FC Southampton aber vorbeiziehen.

Englands Nationalspieler Jamie Vardy (23.) brachte den Sensationsmeister von 2016 in Bournemouth in Führung. Nach der Pause drehten Junior Stanislas (65., Foulelfmeter), Dominic Solanke (67., 87.) und ein Eigentor von Jonny Evans (83.) das Spiel. Der ehemalige Freiburger Caglar Söyüncü sah bei Leicester wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (67.).

Arsenal verliert das Nordlondon-Derby

Bereits zuvor hatte Tottenham Hotspur das prestigeträchtige Nord-London-Derby gegen den FC Arsenal für sich entschieden und wichtige Punkte im Kampf um das internationale Geschäft gesammelt.

"Ich bin enttäuscht und sehr frustriert", sagte Trainer Mikel Arteta nach der Partie. "Punktemäßig war das ein Rückschlag." Tottenham konnte dagegen mit 52 Zählern am Stadtrivalen um den früheren Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi vorbeiziehen. "Wir sind happy, weil wir unsere Fans happy gemacht haben", sagte der portugiesische Coach.

Arsenal, einmal mehr ohne Mesut Özil im Kader, knüpfte zuerst an die guten Leistungen nach der Coronavirus-Pause an und ging dank eines erfolgreichen Distanzschusses von Alexandre Lacazette in Führung (16. Minute). Doch die Gastgeber antworteten umgehend - unter Mithilfe des FC Arsenal. Der frühere Schalke-Profi Sead Kolasinac legte mit einem fatalen Rückpass auf, der ehemalige Bundesliga-Profi Heung Min Son vollendete mit einem Heber über Arsenal-Keeper Emiliano Martinez (19.).

Nach dem Seitenwechsel konnte Torhüter Martinez, der den verletzten Bernd Leno vertrat, seine Mannschaft mehrmals vor einem Gegentor bewahren. Gegen den Kopfball von Tottenham-Verteidiger Toby Alderweireld nach einer Ecke war der Argentinier dann aber machtlos (81.).