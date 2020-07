Hertha-Flirt will "so schnell wie möglich" wechseln

Willem II Tilburg v FC Groningen via www.imago-im

Deyovaisio Zeefuik will in die Bundesliga

Deyovaisio Zeefuik hat die Chance, in der kommenden Saison mit einem echten Weltstar im Team zu spielen. Der 22-Jährige ist Spieler beim FC Groningen, der erst kürzlich die spektakuläre Verpflichtung von Arjen Robben bekanntgegeben hatte. Doch anstelle an der Seite des Ex-Bayern-Stars in der niederländischen Eredivisie auf Punktejagd zu gehen, hat Zeefuik andere Pläne - und zwar in Deutschland.

Schon seit Wochen halten sich in deutschen und niederländischen Medien die Gerüchte hartnäckig, dass der Defensivspieler einen Wechsel zu Hertha BSC anstrebe. Jetzt legte der Spieler selbst nach und bestätigte sein nächstes Karriereziel.

"Ich gebe mein Bestes auf dem Feld beim FC Groningen, aber ich bin gedanklich nicht mehr hier. Ich möchte so schnell wie möglich nach Deutschland", sagte Zeefuik im niederländischen Fernsehen bei "RTV Noord". Die Nachfrage, ob es sich bei dem interessierten deutschen Verein um Hertha BSC handelt, beantwortete der gebürtige Amsterdamer mit einem klaren "Ja".

Der umworbene Youngster fügte hinzu: "So großartig es auch hier ist, ich schaue immer noch auf mich und die Zukunft. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Ich fühle mich zurückgehalten."

Der einstige U21-Nationalspieler der Elftal macht somit kein Geheimnis aus seinen Zukunftsplänen, auch wenn die Klubs wohl noch von einer Einigung entfernt sind.

Deyovaisio Zeefuik wechselte im Januar 2018 nach Groningen und schaffte durch den endgültigen Durchbruch als Profi. Als Nachwuchsspieler hatte er zuvor bei Ajax Amsterdam seine ersten Schritte in der Eredivisie gemacht.

Der FC Groningen soll weiterhin auf seiner Ablöseforderung von rund sechs Millionen Euro bestehen. So viel will der Hauptstadt-Klub aus der Bundesliga bisher aber nicht bezahlen für Zeefuik, der noch bis 2021 an den Klub gebunden ist.

Bei Groningen lief der abwanderungswillige Spieler zumeist als Rechtsverteidiger auf, seltener auch im Abwehrzentrum. Er absolvierte in der abgelaufenen Saison 26 Ligaspiele von Anfang an.