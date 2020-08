BVB-Ikone Dickel erwartet "Leistungssprung" von Reyna

TEAM2 via www.imago-images.de

Schon eine feste Größe beim BVB: Giovanni Reyna

18 Pflichtspiele absolvierte Giovanni Reyna 2019/2020 bereits für Borussia Dortmund. Die ordentliche Bilanz des 17-jährigen US-Amerikaners: ein sehenswerter Treffer im DFB-Pokal und jeweils eine Vorlage in Bundesliga und Champions League.

BVB-Ikone Norbert Dickel glaubt an eine klare Steigerung von Reyna in der kommenden Spielzeit. "Von Giovanni Reyna erwarte ich in den nächsten zwölf Monaten noch einmal einen Leistungssprung. Er ist unglaublich talentiert. Wir können uns alle glücklich schätzen, ihn in unseren Reihen zu haben", sagte der Ex-Profi und heutige Stadionsprecher am Rande des Dortmunder Trainingsauftakts am Montag bei "BVB-TV".

Reyna war erst im Laufe der letzten Spielzeit zum Profi-Team gestoßen und hatte sich bereits als echte Alternative für Trainer Lucien Favre gezeigt.

Ähnliches könnte 2020/2021 auch Youssoufa Moukoko gelingen. "Alle, ausnahmslos alle im Verein trauen Youssoufa Moukoko zu, sich auch bei den Profis durchzusetzen", sagte Dickel über den erst 15-jährigen U19-Knipser.

Moukoko hatte am Montag erstmals mit den Profis trainiert. Er darf allerdings erst ab dem 20. November in der Bundesliga eingesetzt werden. Dann feiert der deutsche Junioren-Nationalspieler seinen 16. Geburtstag.

BVB: Lukasz Piszczek "ein klasse, super Typ"

Positiv äußerte sich Dickel auch zu Routinier Lukasz Piszczek. Um die Zukunft des mittlerweile 35 Jahre alten Polen, der noch einmal bis 2022 verlängerte, habe es zwar "Diskussionen" gegeben, erklärte der Ex-Profi. "Aber so einem musste man einen neuen Vertrag geben."

Es gebe "kaum Spieler wie Lukasz Piszczek in der Bundesliga", schwärmte Dickel. "Er hat sein ganzes Leben darauf geachtet, dass er fit bleibt. Er wird zwar nicht mehr den Titel als Weltfußballer des Jahres gewinnen, aber er ist ein toller, loyaler Spieler, den jeder Verein gerne in seinen Reihen hätte, ein klasse, super Typ."

Piszczek wird sich beim BVB in den nächsten Monaten auf der rechten Defensivseite mit Neuzugang Thomas Meunier sowie dem spanischen Youngster Mateu Morey um Einsatzzeiten streiten. Der 66-fache polnische Nationalspieler spielt bereits seit 2010 in Dortmund. Zuvor stand Piszczek bei Hertha BSC unter Vertrag.