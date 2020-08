Inter Mailand steht im EL-Viertelfinale

Maik Hoelter / TEAM2sportphoto / POOL

Romelu Lukaku erzielte den Führungstreffer gegen Getafe

Der italienische Spitzenklub Inter Mailand steht im Viertelfinale der Europa League. Die Lombarden setzten sich im Achtelfinal-Duell gegen den spanischen Vertreter Getafe mit 2:0 (1:0) durch. Das Hinspiel wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen.

Romelu Lukaku traf in der Gelsenkirchner Veltins-Arena in der 33. Minute zur 1:0-Führung, nachdem Getafe zunächst besser in die Partie gekommen war. In der 75. Minute vergab der kurz zuvor eingewechselte Molina für den Klub aus der Madrider Vorstadt einen Handelfmeter, Christian Eriksen machte mit seinem Treffer (88.) dann alles klar.

Inter trifft nun am kommenden Montag (21:00 Uhr) auf den Sieger des Achteflinal-Rückspiels zwischen Bayer Leverkusen und Rangers FC. Das Hinspiel ging mit 3:1 an die Werkself.

Im zweiten Abendspiel gelang Manchester United ein 2:1-Erfolg gegen LASK, das Hinspiel hatte die Mannschaft aus England mit 5:0 für sich entschieden. Der Rekordmeister der Premier League trifft am Montag auf den FC Kopenhagen.