Proteste im US-Sport: SGE-Präsident sieht Nachholbedarf

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Peter Fischer fordert mehr Initiative

Präsident Peter Fischer vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sieht angesichts der vielbeachteten Proteste im US-Sport noch Nachholbedarf in Deutschland.

"Wir müssen in den Verbänden und auch bei den Verantwortlichen einfach anerkennen, dass wir mündige Sportler haben und dass mündige Sportler ganz viel bewegen können", sagte Fischer bei "Sky Sport News HD". Große Sportler, so Fischer, hätten viel Kraft und Sympathie und könnten viel Solidarität auslösen: "Da haben wir noch verdammt viel zu tun."

Im Sport gebe es "so viele tolle Sportarten, so viele tolle Mannschaften, so viele Idole, die eine Aussagekraft haben", betonte Fischer weiter: "Da gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu artikulieren, sich stark zu machen und die Botschaft ganz eindeutig rüber zu bringen. Da ist der Sport in Deutschland sicherlich mit einem hohen Nachholbedarf ausgestattet."

Am Mittwoch hatten die Milwaukee Bucks aus der NBA aus Protest gegen Rassismus in den USA ihr Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic boykottiert und damit im US-Sport eine Welle des Protests ausgelöst.