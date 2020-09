Corona-Chaos: Moyes und Hammers-Duo positiv

David Klein via www.imago-images.de

David Moyes ist positiv getestet worden

Das Coronavirus hält den englischen Fußball weiter in Atem. Nur kurz nach dem Ende der Hoffnungen auf eine zeitnahe Zuschauer-Rückkehr in die Stadien auf der Insel sorgten am Dienstag neue Infektionen im Ligapokal für Turbulenzen.

Beim Premier-League-Klub West Ham United mussten Teammanager David Moyes und zwei Spieler sich kurz vor Anpfiff des Duells mit dem Drittligisten Hull City wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne begeben. Unterdessen konnte West Hams Ligarivale Tottenham Hotspur wegen eines Corona-Ausbruchs bei mehreren Spielern seines Gegners Leyton Orient und der anschließenden Absage der Begegnung gar nicht erst spielen.

West Ham erhielt die schlechte Nachricht über die Testergebnisse erst während der Vorbereitung auf das Spiel gegen Hull. Neben Moyes gelten auch die Spieler Issa Diop und Josh Cullen als infiziert. Weder der Coach noch die beiden Profis hatten bislang Symptome einer Ansteckung mit dem Coronavirus gezeigt.

Absage sorgt für neue Probleme

Die genaue Anzahl der infizierten Spieler bei Leyton Orient war bis zum Dienstagabend nicht bekannt. Zwei Stunden vor dem angesetzten Anstoß mussten die Spurs unverrichteter Dinge wieder abreisen.

Die Absage sorgt für neue Terminnöte im dicht gedrängten Spielplan. Bisherigen Planungen zufolge sollte der Sieger des Drittrunden-Spiels schon in der kommenden Woche zum nächsten Durchgang antreten. Bis dahin haben die Spurs keine Ausweichmöglichkeiten mehr, denn bereits am Donnerstag tritt das Londoner Team in der Europa-League-Qualifikation und drei Tage später in der Premier League gegen Newcastle United an.