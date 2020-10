Medien: Löw nominiert überraschend BVB-Reservist

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Joachim Löw nominiert angeblich BVB-Reservisten

Wenn Bundestrainer Joachim Löw am Freitag seinen Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt gibt, wird wohl auch ein durchaus überraschender Name von Vizemeister Borussia Dortmund auf der Liste auftauchen.

Nach übereinstimmenden Informationen des "Sportbuzzer" und der "WAZ" wird nämlich BVB-Profi Mahmoud Dahoud für das DFB-Aufgebot nominiert.

Überraschend ist seine Berufung deswegen, weil der 24-Jährige in dieser Saison erst sieben Liga-Minuten für die Schwarz-Gelben absolviert hat und auch in den letzten Jahren in der Regel nicht zu den Stammkräften im Team von Trainer Lucien Favre gehörte.

Dahoud dürfte zugute kommen, dass Löw den üblichen 23er-Kader aufgrund der hohen Belastungen für die Nationalspieler ausdehnen und deutlich mehr Spieler nominieren will als üblich, um das Freundschaftsspiel gegen die Türkei (7. Oktober in Köln) und die beiden Nations-League-Partien gegen die Ukraine (10. Oktober in Kiew) und gegen die Schweiz (13. Oktober in Köln) zu bestreiten. "Bild" zufolge könnte die Belastung auf die Schultern von bis zu 30 Profis verteilt werden.

Mahmoud Dahoud soll Ex-BVB-Star ersetzen

Laut dem "Sportbuzzer"-Bericht wird Dahoud den Platz des ehemaligen BVB-Stars Ilkay Gündogan von Manchester City einnehmen, der sich nach einem positiven Coronatest derzeit in Quarantäne befindet.

Dahoud durchlief ab der U18 alle Nachwuchsteams des DFB und wurde vor drei Jahren mit der U21 sogar Europameister. Im gleichen Sommer kehrte er seinem damaligen Team Borussia Mönchengladbach den Rücken und wechselte nach Dortmund.

Während der 24-Jährige in der aktuellen Spielzeit in der Bundesliga kaum berücksichtigt wurde, durfte er im Supercup beim FC Bayern (2:3) immerhin über die volle Distanz ran. Folgt nun sogar das Debüt für die A-Nationalmannschaft?

Neben Dahoud wird auch der angeschlagene Toni Kroos zu Löws Aufgebot gehören. Ob der Bundestrainer noch weiteren Neulingen die Chance gibt, sich im Kreise der Nationalmannschaft zu zeigen, ist bislang nicht bekannt.