"Wertekompass" soll den FC Schalke 04 auf Kurs bringen

TEAM2 via www.imago-images.de

Manuel Baum (r.) will beim FC Schalke 04 einen "Wertekompass" erarbeiten

In der Vergangenheit herrschte beim FC Schalke 04 nicht immer das beste Klima im Team. Nicht selten gerieten Spieler mit Disziplinlosigkeiten in die Schlagzeilen, Neu-Coach Manuel Baum will dieses Problem nun angehen.

"Ich habe schon viele Einzelgespräche mit den Spielern geführt und werde weitere führen. Am Ende möchte ich einen gemeinsamen Wertekompass mit der Mannschaft entwickelt haben", erklärte der 41-Jährige, der das Zepter beim FC Schalke 04 vor dem dritten Spieltag von David Wagner übernommen hat, im Gespräch mit der "Sport Bild".

Besagter Katalog soll Begriffe wie "Verantwortung", "Mut", "Respekt", "Loyalität", "Demut", "Freude" oder "Ehrlichkeit" umfassen und einen Rahmen für das gemeinsame Miteinander geben.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass man als Trainer einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen sollte. Dass es nicht ausreicht, nur den Sportler mit Taktiken und Laufwegen anzusprechen, sondern dass man auch den Menschen dahinter im Blick haben muss", begründet Baum sein Vorhaben weiter. Ein Trainer sei schlicht nicht nur in Systemfragen gefordert, sondern müsse sich auch mit der Führung eines Teams beschäftigen.

Schalke-Coach Baum sieht "großes Potenzial"

Im Fokus soll zudem eine positive Kritik-Kultur stehen. Grundgedanke: Nur wer Probleme offen kommuniziert und klarstellt, was er von seinem Gegenüber erwartet, wird Änderungen herbeiführen. "Schlussendlich geht es dann darum, diese Werte auch zu leben. Trainer und Funktionsteam müssen als Vorbilder vorangehen", so Baum.

Dass beim FC Schalke 04 viele Spieler mit unterschiedlichen Charakterzügen und unterschiedlichem kulturellem Hintergrund ihr Geld verdienen, ist laut Baum dabei sogar ein Vorteil. "Unser Team ist sehr heterogen, was Charaktere und kulturelle Hintergründe angeht. Aus meiner Sicht ist das etwas Positives, dahinter verbirgt sich ein großes Potenzial."

Hilfreich sind für Baum nun wohl seine Erfahrungen als Jugend-Nationaltrainer des DFB. Als er die U20 und U18 coachte, belegte er Fortbildungen des Verbands zu den Themen Körpersprache, Menschenkenntnis und interkulturelle Handlungskompetenz, heißt es in dem Bericht.