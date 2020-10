Kurányi: Schalke "neben Mainz erster Abstiegskandidat"

unknown

Macht sich Sorgen um den FC Schalke: Kevin Kurányi

Für Kevin Kurányi kommen auf den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga ganz harte Monate zu - mit einem möglicherweise schlimmen Ende.

"Für mich ist Schalke neben Mainz erster Abstiegskandidat", sagte der 38-Jährige der Funke Mediengruppe. Jochen Schneider habe als Sportvorstand bei seinem Ex-Klub "den mit Abstand schwierigsten Job in der Bundesliga".

Kurányi hat wenig Hoffnung. "Vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt: Okay, das ist vielleicht eine Sache der Mentalität", so der frühere Nationalstürmer: "Aber wenn eine Mannschaft so lange so schwach auftritt, steckt definitiv mehr dahinter, auch mangelnde Qualität."

Schalke ist seit 21 Spielen in der Bundesliga ohne Sieg. Vom neuen Trainer Manuel Baum, der zuletzt David Wagner abgelöst hatte, hält Kurányi viel: "Ich hoffe, dass die Mannschaft seine taktischen Ansätze annimmt, dann wird er sie definitiv besser machen."

Die kommenden Aufgaben gegen den VfB Stuttgart und Schlusslicht FSV Mainz 05 seien enorm wichtig: "Wenn Schalke gegen Stuttgart und Mainz nicht mindestens vier Punkte holt, wird es sehr, sehr finster", prophezeite Kurányi, der von 2005 bis 2010 für Schalke gespielt hatte.