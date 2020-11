Norwegen mit Not-Team nach Österreich

unknown

Norwegen reist mit Not-Team nach Wien

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Nations-League-Spiel am Mittwoch (20:45 Uhr) in Wien gegen Österreich mit einer Notelf bestreiten.

Das gab der Verband NFF nach der Abreise seiner Nationalspieler wegen des Coronafalls Omar Elabdellaoui bekannt.

Die genaue Zusammensetzung der Auswahl sollte noch am Montag veröffentlicht werden. Medienberichten zufolge wurden Spieler aus elf verschiedenen Ländern angefragt, darunter Julian Ryerson von Bundesligist Union Berlin. Sie sollen sich am Montag am Osloer Flughafen treffen und von dort am Dienstag nach Österreich reisen. Als Trainer springt U21-Coach Leif Gunnar Smerud ein.

"Es waren schwierige Erwägungen, aber wir sind jetzt froh, dass das Spiel stattfinden kann", sagte NFF-Generalsekretär Pal Bjerketvedt. Norwegen kann seine Gruppe in der Liga B noch gewinnen, obwohl das coronabedingt abgesagte Spiel in Rumänien wohl am grünen Tisch verloren gehen wird.