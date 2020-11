SGE-Star will sich von Tabelle "nicht beirren lassen"

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

André Silva spielt für Eintracht Frankfurt

Mit elf Punkten rangiert Eintracht Frankfurt nach acht Spieltagen auf dem elften Platz. Der Rückstand auf Europa beträgt aber nur drei Zähler. André Silva blickt deshalb relativ entspannt auf die Lage am Main.

"Wir wissen, dass wir in der Tabelle besser dastehen könnten, aber sollten uns davon jetzt nicht beirren lassen", sagte der 25-Jährige der "Main-Spitze". In diesem Kalenderjahr erzielte der Angreifer bislang vierzehn Tore. Lediglich Robert Lewandowski und Erling Haaland sind in dieser Statistik noch besser.

"Ich hinterfrage mich ständig", erklärte Silva seinen Lauf: "Insofern sehe ich mich schon als mein härtester Kritiker, weiß aber, dass ich zugleich mir selbst auch meine größte Hilfe sein kann."

2019 wechselte der Portugiese vom AC Mailand zu Eintracht Frankfurt. Zuletzt verlängerte Silva seinen Vertrag bis 2023. Bis zum Sommer spielte der Rechtsfuß gemeinsam mit Goncalo Paciencia bei den Hessen.

"Es immer gut einen Freund und Weggefährten, der auch noch ein Landsmann ist, an deiner Seite zu haben", erklärte Silva, der Paciencia schon seit seiner Kindheit kennt.

Doch mittlerweile stürmt der 26-Jährige als Leihgabe für den FC Schalke 04. "Gonca geht seinen Weg und entscheidet, was gut für ihn ist", so Silva über seinen Ex-Kollegen.

André Silva rechnet mit starkem DFB-Team

Neben Eintracht Frankfurt schlägt das Herz des Offensivmanns für die portugiesische Nationalmannschaft. Bei der kommenden Europameisterschaft trifft Silva mit der Auswahl auf Deutschland.

Trotz der 0:6-Klatsche des DFB-Teams gegen Spanien rechnet der Stürmer bei der EM mit großem Widerstand. "Auf das Match in der Gruppenphase wird das keinerlei Einfluss haben. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg", sagte Silva: "Und außerdem ist Deutschland eine Turniermannschaft, die sich, wenn es darauf ankommt, sicherlich ganz anders präsentieren wird."