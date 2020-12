Früherer Tasmania-Kapitän macht Schalke Mut

unknown

Hans-Günter Becker (r.) glaubt nicht, dass der FC Schalke 04 Tasmanias Rekord bricht

Der frühere Kapitän der Bundesliga-Negativrekordler von Tasmania Berlin spricht dem FC Schalke 04 Mut zu.

"Ach, die kratzen gerade mal an unserem Rekord", sagte der heute 82 Jahre alte Hans-Günter Becker den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Tasmania hatte in der Saison 1965/66 31 Spiele in Serie nicht gewonnen. Schalke steht vor der Partie am 6. Dezember (18:00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen saisonübergreifend bei 25.

"Ich drücke ganz Schalke die Daumen, wünsche alles fußballerische Können und Glück, dass sie in der Bundesliga bleiben. Aber diesen legendären Titel werden wir behalten", sagte Becker.

Der Berliner Verein hält wegen der Horror-Saison vor 55 Jahren auch die Rekorde für die meisten Niederlagen (28), die wenigsten eigenen Treffer (15) und meisten Gegentore (118) in einer Spielzeit.