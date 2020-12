Olympique Lyon ringt PSG nieder - Sorgen um Neymar

Federico Pestellini via www.imago-images.de

PSG stolperte gegen Olympique Lyon

Trainer Thomas Tuchel hat mit dem französischen Fußballmeister Paris St. Germain im Ligue-1-Topspiel gegen Olympique Lyon den Kürzeren gezogen und die Tabellenführung verloren. PSG unterlag 0:1 (0:1) und ist mit 28 Punkten hinter OSC Lille und Lyon (beide 29) nur noch Dritter.

OL-Profi Thiago Mendes sah in der Nachspielzeit nach einem Foul an PSG-Superstar Neymar Rot (90.+9). Der Brasilianer verletzte sich bei der Attacke und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

Tino Kadewere (35.) schoss die Gäste zum Sieg. Bei Paris, das unter der Woche mit dem klaren Sieg über Istanbul Basaksehir (5:1) den Gruppensieg in der Champions League geholt hatte, wurde der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt.

Lille hatte sich am Sonntag durch ein 2:1 (2:1) über Girondins Bordeaux an die Spitze gesetzt. PSG kassierte die vierte Saisonniederlage, am Ende der (verkürzten) vergangenen Saison waren es nur drei gewesen.