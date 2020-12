Peter Bosz sendet Kampfansage an den FC Bayern

nph / Bratic via www.imago-images.de

Will den FC Bayern auf Abstand halten: Peter Bosz

Trainer Peter Bosz von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen stört sich am Etikett des "ewigen Zweiten".

"Wenn Sie mich fragen - 'Vizekusen' vermarkten zu lassen, ist aus meiner Sicht keine besonders gute Idee gewesen. Ich will immer gewinnen. Jedes Trainingsspiel. Jedes Kartenspiel mit meinen Kindern", sagte der 57 Jahre alte Niederländer dem "Sportbuzzer".

Bosz trat im Interview auch den Kritikern entgegen, die im Zusammenhang mit der Verlegung der Pokalspiele von Bayer gegen Eintracht Frankfurt und Triple-Gewinner FC Bayern München bei Holstein Kiel von einer Sonderbehandlung durch den Deutschen Fußball-Bund sprachen.

"Wissen Sie, wie man dieses Denken in Holland nennt? Micky Mouse!", polterte Bosz: "Weil man sich damit selber klein reden würde, würde man es zulassen, so zu denken. Nein. So will ich nicht denken."

Bosz würdigte den Rekordmeister - Leverkusens Gegner im Bundesliga-Spitzenspiel - als "super Verein mit super Spielern und einer großartigen Historie. In der vergangenen Saison haben sie einen super Fußball gespielt, sehr offensiv, sehr dominant und sehr erfolgreich." Aber, fügte er selbstbewusst an: "Jetzt wollen wir sie schlagen!"