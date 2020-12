BVB in Sorge: Hazard droht der nächste Ausfall

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Thorgan Hazard stand in Braunschweig nur wenige Minuten auf dem Feld

Die Rückkehr von Thorgan Hazard bei Borussia Dortmund endete nach nur wenigen Minuten mit dem nächsten Rückschlag. Gerade erst von einer Oberschenkelzerrung genesen, musste der BVB-Star im DFB-Pokalsieg bei Eintracht Braunschweig (2:0) nach nur wenigen Minuten wieder vom Feld.

Kurz nach seiner Einwechslung in der 83. Minute fasste sich der Belgier schmerzverzerrt erneut an den Oberschenkel. So wie es aussieht, könnte Hazard bereits zum dritten Mal in dieser Saison mit einer Muskelverletzung ausfallen.

Schon im Oktober und zuletzt in den ersten Adventswochen musste der 27-Jährige mit ähnlichen Problemen passen und fiel somit bereits in acht Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben aus. In der laufenden Spielzeit hat Hazard erst in sieben Partien der Borussia in der Startelf gestanden.

Nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" war kurz nach der Partie zunächst noch offen, wie lange der Offensivmann dieses Mal ausfallen könnte. BVB-Coach Edin Terzic bestätigte lediglich, dass es sich erneut um eine muskuläre Geschichte handelt.

Auch bei Abwehrchef Mats Hummels machte gegen Braunschweig der Muskel zu. Hummels wurde zur Pause ausgewechselt und durch Manuel Akanji ersetzt, nachdem er zuvor noch für die 1:0-Führung gesorgt hatte.

Im Falle des Weltmeisters von 2014 scheint es aber kein Problem zu sein, dass er rechtzeitig zum ersten Bundesligaspiel im neuen Kalenderjahr gegen den VfL Wolfsburg am 3. Januar (15:30 Uhr) wieder einsatzfähig wird.

"Zehn Spiele in 31 Tagen gehen nicht spurlos an uns vorbei", meinte Cheftrainer Terzic zur Blessur seines Stammspielers, der in der gesamten Hinrunde nur ein einziges Pflichtspiel für die Dortmunder verpasste.

Ab dem neuen Jahr wieder voll zur Verfügung steht wohl Stürmerstar Erling Haaland nach überstandenem Muskelfaserriss.