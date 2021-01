So schuftet Sané für seinen Durchbruch beim FC Bayern

Markus Ulmer

Leroy Sané vom FC Bayern legte Extra-Schichten ein

Beim Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 (5:2) leitete Leroy Sané mit seinem Traumtor zum 2:2 die Wende für den FC Bayern ein. Bei den Münchnern konnte der Neuzugang aber noch nicht vollends überzeugen. Das soll sich schon bald ändern.

Denn in der kurzen "Winterpause" rund um Weihnachten legte Sané "Sport Bild" zufolge neben dem Trainingsplan von Bayern-Fitnesschef Holger Broich Extra-Schichten mit einem privaten Fitnesstrainer ein.

Dabei soll der Flügelflitzer besonderen Fokus auf Oberkörperübungen und vor allem auf Bein- und Beweglichkeits-Training gelegt haben.

Mit fünf Toren und drei Vorlagen in 16 Spielen weist Sané zwar eine ordentliche Statistik auf, doch seine Leistungen konnte er selten über die volle Distanz abrufen.

"Ich bin selbst mein größter Kritiker und weiß einzuordnen, dass ich zuletzt mein Leistungsvermögen nicht abrufen konnte. Aber das wird sich ändern", zeigte sich der Nationalspieler selbstkritisch, nachdem er beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen ein- und wieder ausgewechselt wurde.

Auch Bayern-Trainer Hansi Flick forderte zuletzt eine Leistungssteigerung von Sané. "Wir hoffen das alle", sagte der Coach nach dem Sieg gegen Mainz auf die Frage, ob sein Schützling 2021 richtig durchstarten werde, "aber er weiß auch, dass er in jedem Spiel gefordert ist." Sané selbst war "zufrieden mit meinem Spiel", räumte aber ein: "Klar geht da noch mehr."

Sané macht sich keinen Druck beim FC Bayern

Nach dem durchwachsenen ersten Halbjahr in München arbeite er weiter hart an sich und versuche, sich "zu verbessern", ergänzte Sané. Dabei nehme er sich aber die Zeit, die er brauche und mache sich "keinen Druck". Mit Flick habe er über Leverkusen geredet: "Er hat gesagt: Alles in Ordnung, das war rein taktisch. Ich habe mir keinen Kopf gemacht."

Überhaupt denke er nicht viel darüber nach, was über ihn berichtet werde, betonte der 24-Jährige: "Ich konzentriere mich auf mich und versuche, in den Rhythmus zu kommen, wieder Topleistungen zu bringen und der Mannschaft zu helfen."