Altach schnappt sich Salzburg-Talent Bukta

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Csaba Bukta soll in Altach Bundesliga-Erfahrung sammeln

Das ungarische Stürmertalent Csaba Bukta wechselt auf Leihbasis von Serienmeister Red Bull Salzburg zum SCR Altach.

Der SCR Altach holt sich im Abstiegskampf Verstärkung von Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Vorarlberger sichern sich für den Rest der Saison die Dienste von Csaba Bukta.

Der 19-jährige Ungar war bisher als Kooperationsspieler der Salzburger beim FC Liefering im Einsatz, für den er insgesamt 27 Mal in der 2. Liga auflief und neun Tore erzielte.

OFFIZIELL: Csaba #Bukta wechselt leihweise bis zum Saisonende nach @SCRAltach.

OFFIZIELL: Csaba #Bukta wechselt leihweise bis zum Saisonende nach @SCRAltach.

"Ich bin dem SCR Altach sehr dankbar, dass er mir das Vertrauen schenkt und mir die Möglichkeit gibt, meine ersten Schritte in der Bundesliga zu machen. Ich möchte dem Verein helfen, im Frühjahr erfolgreich zu sein und will mich auch persönlich weiterentwickeln", sagte Bukta in einer Aussendung der Altacher.

red