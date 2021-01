Matthäus zählt den BVB an: "Darf sich nicht wundern"

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Lothar Matthäus sieht beim BVB ein Kopfproblem

Die Saison 2020/21 ist für den BVB eine reine Achterbahnfahrt. Starken Auftritten wie im Spiel gegen Leipzig (3:1) folgten nicht selten unerklärliche Leistungen wie jüngst gegen Mainz (1:1). Rekordnationalspieler Lothar Matthäus will mit Blick auf die Schwankungen ein klares Kopfproblem bei den Schwarz-Gelben erkannt haben.

Vor der Saison waren sich eigentlich mal wieder alle einig: Wenn eine Mannschaft den FC Bayern vom Thron stoßen kann, dann Borussia Dortmund. Vor dem letzten Hinrundenspieltag hat die Realität die Träumer aber wieder eingeholt. Bei sieben Zählern und elf Toren Rückstand ist der Weg zur Meisterschaft wohl jetzt schon zu weit.

Dabei hat auch der FC Bayern in der laufenden Spielzeit ungewohnt oft Federn gelassen und "nur" elf der ersten 16 Spiele gewonnen. Dass der BVB trotzdem so weit ins Hintertreffen geriet, ist laut Lothar Matthäus einer "Mischung aus mangelnder Konzentration, Leichtsinn, einem Schuss Überheblichkeit, zu wenig Pflichtbewusstsein gegen kleinere Gegner und ein bisschen Pech" geschuldet.

Vor allem die Auftritte gegen die "kleinen" Mannschaften bemängelte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

"Offensichtlich liegen ihnen die starken Mannschaften besser, weil sie dann eher an ihre Leistungsgrenze gehen und alles für den Erfolg tun", schrieb der 59-Jährige, der den Dortmundern vorwarf, gegen Stuttgart, Köln oder auch Mainz eben nicht alles für den Erfolg getan zu haben. "Da darf man sich nicht wundern, wenn die Schale am Ende wieder nicht am Borsigplatz landet."

"Solange werden sie mit dem FC Bayern nicht mithalten"

Viel wichtiger als der Blick auf Platz eins ist laut Matthäus daher schon jetzt der Fokus auf einen der ersten vier Plätze. Sollte der BVB nämlich in den beiden kommenden Spielen gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach keine Punkte holen, gerät dieser in Gefahr, glaubt der Rekordnationalspieler.

Oberste Priorität habe Stabilität, sowohl in den Leistungen als auch in den Ergebnissen: "Und so lange sie das nicht in den Griff bekommen, sondern immer wieder unerklärlich Zähler liegen lassen, werden sie mit den Bayern nicht mithalten können."