Gross stellt Huntelaar-Einsatz in Aussicht

Stefan Matzke

Christian Gross trifft mit dem FC Schalke 04 auf Werder Bremen

Der FC Schalke 04 steht als Bundesliga-Schusslicht weiter mit dem Rücken zur Wand. Im Gastspiel bei Werder Bremen kann sich S04 allerdings endlich auf Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar freuen.

"Er kann mitreisen und es ist vorgesehen, dass er einen Teileinsatz bekommt", bestätigte Schalke-Coach Christian Gross am Freitag auf der Pressekonferenz des abstiegsbedrohten Bundesligisten.

Huntelaar hatte vor anderthalb Wochen einen Vertrag bis zum Saisonende beim Tabellenletzten unterschrieben, konnte in den vergangenen beiden Spielen aber noch nicht mitwirken. "Wenn ich fit bin, kann ich auch 90 Minuten spielen", sagte Huntelaar, "aber jetzt brauche ich ein bisschen Aufbau, dann geht es wieder."

Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2012, der zwischen 2010 und 2017 in 240 Pflichtspielen 126 Treffer erzielte, soll helfen, doch noch den vierten Abstieg der Vereinsgeschichte zu verhindern. "Jedes Spiel ist die Hoffnung auf die Wende, auf Punkte", sagte Huntelaar: "Wir müssen mehr Tore schießen."

Auch der zweite Rückkehrer Sead Kolasinac kann in Bremen wieder mitwirken. Der Außenverteidiger, der wegen Oberschenkelproblemen beim 0:4 gegen Bayern München gefehlt hatte, werde mit "fast 100-prozentiger Sicherheit spielen", sagte Gross.

Bentaleb für Gross "kein Thema" mehr

Neben Huntelaar könnte in Person der Wolfsburger Leihgabe William sogar noch ein weiterer Neuling kurzfristig ins Aufgebot der Knappen rücken. Festlegen wollte sich Gross allerdings noch nicht: "Er hat mehr Erfahrung [als Timo Becker] und ist kerngesund. Er freut sich auf den Einsatz. Ob er gleich zu Beginn spielt, ist noch offen. Die Chancen stehen aber gut."

Für Abwehrspieler Salif Sané kommt das Spiel derweil noch zu früh. Im Verein habe man sich darauf verständigt, den Innenverteidiger nach seiner Blessur am Knie langsam aufzubauen, erklärte Gross.

"Kein Thema" ist für den vierten Schalker Trainer der Saison Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb. Der Algerier war von Gross' Vorgängern aus disziplinarischen Gründen mehrmals suspendiert worden.

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Das war die PK des FC Schalke 04 +++

+++ Gross über ein Sturm-Duo Huntelaar-Hoppe +++

"Ich schließe da nichts aus. In der Grundformation sicher nicht, aber je nach Spielstand. Aber die Arbeitsteilung wäre aber auch klar: Klaas-Jan wäre Sturmspitze und Matthew Hoppe müsste sein Spiel ändern."

+++ Gross über Bentaleb +++

"Ich habe mir Gedanken gemacht, aber er ist kein Thema."

+++ Huntelaar über Kolasinac +++

"Ich hatte öfter Kontakt mit ihm, auch als er bei Arsenal war. Das ist schon länger so. Er hat auch nochmal Kontakt aufgenommen als Schalke angefragt hat. Das war schon wichtig, aber entscheidend waren dann der Trainer und die Leute im Verein."

+++ Huntelaar über die Hoffnung auf die Trendwende +++

"Vieles ist Kopfsache. Wenn man gewinnt, dann ist alles leichter. Deshalb ist jedes Spiel die Chance auf eine Trendwende. Aber wir bestimmen, wie das Spiel ausgeht."

+++ Huntelaar über seine ersten Eindrücke +++

"Natürlich will man so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen. Bei Ajax habe ich auch versucht, zu früh wieder auf dem Platz zu stehen. Aber es ist wichtig, die Dinge voll ausheilen zu lassen. Ich muss sagen gegen Köln war ein gutes Spiel von uns, das wir überhaupt nicht verlieren dürfen. Gegen Bayern hatten wir auch Chancen. Das hat gezeigt, dass wir gegen jedes Team etwas holen können."

+++ Gross über die Fortschritte +++

"Grundsätzlich ist die Aufgabe, weil wir Siege brauchen, müssen wir die Balance finden, keine Fehler machen und das Spiel nach vorne treiben. Wir hatten zuletzt sehr gute Ansätze, wir hatten auch gegen Bayern die Chance, in Führung zu gehen. Es ist klar ersichtlich, dass wir das Spiel mehr nach vorne tragen und da müssen wir ansetzen."

+++ Gross über weitere Neuzugänge +++

"Stand der Dinge ist, dass es eher keine Neuzugänge mehr gibt. Das Fenster ist noch offen und wir tauschen uns aus, aber Stand heute nicht.

+++ Gross über Neuling Willam +++

"Er hat mehr Erfahrung [als Timo Becker] und ist kerngesund. Er freut sich auf den Einsatz. Ob er gleich zu Beginn spielt, ist noch offen. Die Chancen stehen aber gut."

+++ Gross über das Spiel gegen Bremen +++

"Den Gegner schätze ich als sehr gut organisiertes Team ein, das sehr gut eingespielt ist und das wenig Fehler macht. Aber natürlich glauben wir noch an uns. Sead Kolasinac wird mit fast hundertprozentiger Sicherheit spielen, bei Sané haben wir uns darauf verständigt, dass er erst einen gezielten Aufbau macht."

+++ Huntelaar über Hoppe +++

"Er hat viele gute Ansätze. Natürlich schießt man nicht umsonst fünf Tore. Der Wille ist da und er macht gute Laufwege. Die Mentalität ist super. Ich denke, er hat eine schöne Zukunft, wenn er weiter macht.

+++ Huntelaar über die Fitness +++

"Fitness ist noch nie mein Problem gewesen. Nach einer Verletzung ist das natürlich immer etwas anderes. Jetzt brauche ich ein bisschen Aufbau, aber dann geht das wieder."

+++ Gross über Huntelaars Rolle +++

"Es wäre unklug, wenn wir nicht auf seine Erfahrung zurückgreifen würden. Ich denke gerade für Matthew Hoppe könnte das wichtig werden. Ich habe ihm schon gesagt, dass er sich möglichst viel abgucken soll. Aber in erster Linie erwarten wir natürlich Tore von Klaas-Jan."

+++ Huntelaar über seine Form +++

"Ich freue mich immer zu spielen. Bei Ajax war ich zuletzt etwas verletzt. Ich freue mich, zurück im Mannschaftstraining zu sein und konnte heute einige Einheiten mitmachen. Jetzt geht es nach Bremen. Wir wollen in erster Linie Erfolg haben als Mannschaft. Wir schießen die Toren mit allen und müssen auch mit allen verteidigen.

+++ Gross über Huntelaar +++

"Er kann mitreisen und es ist vorgesehen, dass er einen Teileinsatz bekommt."

+++ Die PK beginnt +++

Christian Gross ist bereit, die PK des FC Schalke 04 vor dem Spiel gegen Werder Bremen kann losgehen.

+++ Gleich geht es los +++

In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Gelsenkirchen. Neben Cheftrainer Christian Gross ist auch Klaas-Jan Huntelaar selbst mit dabei und wird einige Fragen beantworten.

+++ Darf der Hunter endlich ran? +++

Im Winter haben sich die Knappen mit einigen klangvollen Namen verstärkt. Während allerdings Sead Kolasinac gleich zum Stammspieler aufstiegt, musste Offensiv-Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar zunächst eine Muskelverletzung an der Wade überstehen. Ist die Zeit für das Hunter-Comeback gegen Bremen endlich gekommen?

+++ Neuzugang gleich in der Startelf +++

Erst seit wenigen Tage ist William Teil des Kaders beim FC Schalke. Die Leihgabe vom VfL Wolfsburg könnte allerdings schon am Wochenende in die Startelf rücken. Setzt Gross auf den Neuling oder vertraut er auf die eingespieltere Abwehrkette mit Timo Becker als Rechtsverteidiger?

+++ Wie lautet der Master-Plan für den Abstiegskampf? +++

Seit dem Sieg gegen Hoffenheim ist Schalke Stück für Stück zurück in der Realität angekommen. Nach drei Niederlagen in Folge ist die Situation wieder so kritisch wie zu Weihnachten. Welche Schlüsse haben die Entscheidungsträger aus den Pleiten gezogen? Was soll gegen Bremen anders laufen?