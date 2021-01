Müller hadert mit FCB-Auftritten: "Leichtigkeit verflogen"

unknown

Thomas Müller und der FC Bayern tun sich in dieser Saison etwas schwer

Trotz sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig ist der FC Bayern München noch nicht in der Form der Vorsaison. Das bestätigt Ex-Weltmeister Thomas Müller. "Die Leichtigkeit aus der Vorsaison ist ein wenig verflogen", sagte der Stürmer im Interview des "kicker".

"Im November, Dezember 2020 hatten wir viele knappe Ergebnisse mit ungewöhnlich vielen Gegentoren. Und dass dann die Öffentlichkeit und die ganze Liga danach lechzen, dass dieser FC Bayern endlich vom Thron gestoßen wird, kann ich absolut nachvollziehen", fügte Müller hinzu.

Der 31 Jahre alte Offensivspieler, der im 13. Jahr das Trikot der Münchner trägt und mit den Bayern insgesamt 27 Titel gewann, lebt das Bayern-Motto Mia-san-mia.

"Jeder einzelne Spieler muss da sich und der Außenwelt zeigen, dass er dieses Niveau gehen kann. Darin besteht der Antrieb: Man will das Gefühl haben, dass man zu den Besten gehört und besser ist als alle, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben", unterstrich der 100-malige Nationalspieler.

"Es geht nicht um diese Schale"

"Es geht einem nicht um diese Schale, um diesen Pokal. Dieses Metallstück ist einem völlig egal. Denn kaum ist es gewonnen, geht es schon wieder darum, wer es im kommenden Jahr gewinnt", verriet Müller, dass ihm die Trophäen vergleichsweise wenig bedeuten.

Deutlich wichtiger ist ihm dagegen seine eigene Rolle auf dem Platz. Und die hat sich in den letzten Jahren stark verändert. "Am Anfang war ich nur ein junger Spieler, da war Mark van Bommel die Führungsfigur. Dann kam die Ära Lahm-Schweinsteiger, da musstest du nur deinen Job auf deiner Position erledigen und hast dich nicht so um das große Ganze gekümmert. Da hast du nicht überlegt, ob es besser für das Team wäre, wenn sich Schweinsteiger zwei Meter weiter links anbieten würde", erinnerte sich Müller.

Unter Hansi Flick sei seine Rolle in der Mannschaft "klar definiert. Dazu gehört auch, es bewusst vorzuleben, dass es bei allen Talenten, die unser Kader hat, nur über den Einsatz eines jeden Einzelnen geht. Das ist sicherlich eine meiner Stärken, dass ich meine Mitspieler mitreißen und animieren kann."