Tolissos Zukunft beim FC Bayern fraglicher denn je

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Corentin Tolisso steht noch bis 2022 beim FC Bayern unter Vertrag

Corentin Tolisso kommt in dieser Spielzeit beim FC Bayern München nicht richtig in Tritt. Vor dem Jahreswechsel machten ihm muskuläre Probleme zu schaffen, zuletzt handelte er sich nach einem Verstoß gegen die Corona-Vorschriften eine saftige Geldstrafe und den Unmut der Vereinsführung ein. Seine Zukunft in München scheint offener denn je.

Erst sechs Startelf-Einsätze stehen in der laufenden Bundesliga-Saison zu Buche. Dass am kommenden Freitag beim Gastspiel bei Hertha BSC der nächste dazukommt, scheint momentan unwahrscheinlich.

Nach seiner unerlaubten Tattoo-Aktion, die neben einer zeitweisen Trainings-Suspendierung auch mit einer saftigen Geldstrafe geahndet wurde - laut "kicker" in Höhe von 50.000 Euro - hat sich der Franzose zuletzt selbst ins Abseits gespielt.

Unabhängig von seinem Fehltritt in Lockdown-Zeiten wird die Luft für den Mittelfeldspieler an der Säbener Straße mittlerweile dünn. Tolisso besitzt noch einen Vertrag bis 2022 beim FC Bayern. Will der deutsche Rekordmeister noch eine Ablösesumme mit dem 26-Jährigen erzielen, wird er in diesem Sommer handeln müssen.

Laut "kicker" ist ein Verbleib über das Saisonende 2020/2021 weiterhin sehr unsicher. Bei einem entsprechenden Angebot für Tolisso wäre der FC Bayern demnach auf jeden Fall gesprächsbereit.

An seine Top-Leistungen konnte der französische Weltmeister zuletzt nicht herankommen. Erst einmal in dieser Saison stand er unter Cheftrainer Hansi Flick in der Bundesliga über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. In der Champions League wurde er da schon mehr berücksichtigt, absolvierte in der Königsklasse immerhin die Hälfte der möglichen Spielzeit und steuerte beim 4:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid seinen bis dato einzigen Saisontreffer bei.

Tolisso spielt seit 2017 beim FC Bayern, kam damals für 41,5 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zu den Münchnern.