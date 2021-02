Gross: Mustafi-Debüt möglich, Huntelaar wackelt erneut

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Christian Gross ist Cheftrainer des FC Schalke 04

Auf den letzten Drücker hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 Innenverteidiger Ozan Kabak ziehen lassen und Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi verpflichtet. Am Samstag (15:30 Uhr) könnte er unter einer Bedingung gegen RB Leipzig sein Debüt für S04 feiern.

Wie Cheftrainer Christian Gross auf der Pressekonferenz der Königsblauen am Freitagmittag bestätigte, ist der Neuzugang eine Option, "auch von Beginn an", so der Schweizer: "Ein Einsatz liegt absolut im Bereich des Möglichen. Er ist ein Profi, hat eine professionelle Einstellung und ist Fußballer durch und durch."

Voraussetzung ist allerdings, dass das Gelsenkirchener Gesundheitsamt Grünes Licht für einen Einsatz gibt. Mustafi unterzeichnete am vergangenen Montag einen Vertrag bis Saisonende bei den Knappen und befand sich seither in Quarantäne. Allerdings durfte er auf dem Vereinsgelände isoliert trainieren.

Unsicher ist ebenfalls ein Einsatz des zweiten S04-Hoffnungsträgers, Klaas-Jan Huntelaar. Der Niederländer fehlte zuletzt aufgrund von Wadenproblemen und kam bislang nur zu einem Kurzeinsatz in der Liga. "Wir werden nichts riskieren", so Gross.

Immerhin kann Schalke gegen Leipzig erneut auf Benito Raman und Suat Serdar setzen. Ob einer der beiden Rückkehrer direkt in die Startelf rückt, "wird noch geklärt".

Die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz des FC Schalke 04 zum Nachlesen:

+++ Ist Kolasinac vollständig genesen? +++

Er spielt zu 100 Prozent.

+++ Warum tut sich Schalke bei Standards schwer? +++

Das Entscheidende ist beim Standard-Tor die Hereingabe. Daran fehlt es, sowohl an der Schärfe als auch an der Stärke. Daran arbeiten wir, zuletzt waren wir aber nah dran. Mit Mustafi oder Malik (Thiaw, d. Red.) haben wir zwei kopfballstarke Spieler. Aber entscheidend ist die Hereingabe.

+++ Bleiben Sie bei der Viererkette? +++

Grundsätzlich bin ich ein Anhänger einer Viererkette, weil man dadurch die Breite ausnutzen kann. Aber vielleicht müssen wir das auflösen, je nach Spielsituation.

+++ Wie steht es um Rönnow? Gibt es Absprachen über Einsätze? +++

In der Tat, war es so geplant, dass Ralf Fährmann in der Liga im Tor steht. Und Rönnow die Pokalspiele bestreitet. Aber er hat sich erneut an der Leiste verletzt und konnte nicht spielen. Er muss ein Reha-Programm absolvieren und fällt für die nächsten zwei, drei Wochen aus - ohne Rücksprache mit den Ärzten genommen zu haben. Ich hätte ihm Einsätze gewünscht, er gibt sich sehr professionell.

+++ Warum bringen die Außenspieler keine Offensiv-Impulse? +++

Durch die Entwicklung im Fußball gibt es nur noch wenige freie Räume. Die findet man auf den Außenbahnen. Die Spieler dort sind für mich daher moderne Spielmacher. Ich erhoffe mir natürlich gegen eine Mannschaft, die vielleicht im 3-4-1-2 spielt, dass die Außenverteidiger aufrücken.

+++ Was lernen Sie aus dem Mainzer Sieg gegen RB? +++

Das ist immer schwierig zu vergleichen. Aber sie haben zwei Standard-Gegentore bekommen, das werden wir mitnehmen. Das ist legitim.

+++ Welchen Gegner erwarten Sie? +++

Generell erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die unberechenbar ist und in der jeder Tore schießen will. Es gibt gleich mehrere, die das können. Sie besticht durch Geschlossenheit, ist sehr kompakt.

+++ Was sagen Sie zu Uths Formkrise? +++

Eine Pause gönne ich ihm sicher nicht. Im Gegenteil: Ich bin im ständigen Austausch mit ihm, weil er eine Stütze der Mannschaft ist. Er kommt dem Tor immer näher, toll wäre, wenn er morgen schon eins schießt. Es fehlt nicht mehr viel.

+++ Wie war die Stimmung? +++

Natürlich waren wir alle enttäuscht. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir nach vorne schauen müssen. Wir können Pokal-Spiele nicht wiederholen. Uns bleibt nicht viel Zeit, das hilft auch. Nun steht mit Leipzig ein intensives Spiel vor uns. Jeder will spielen, sich präsentieren und helfen, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Bei mir ist die Zuversicht ungebrochen.

+++ Ist Becker wieder eine Option? +++

Becker ist ein unglaublich engagierter Spieler, mit großem Potenzial, auch international. Er ist ein belebendes Element. Ich habe immer betont, dass wir Druck über die Außen ausüben müssen. Zusammen mit William könnte er das in Zukunft machen.

+++ Wie steht es um Mustafi? +++

Ein Einsatz liegt absolut im Bereich des Möglichen. Er ist ein Profi, hat eine professionelle Einstellung und Fußballer durch und durch. Wenn wir das grüne Licht vom Gesundheitsamt bekommen, schließe ich einen Einsatz - auch von Beginn an - nicht aus.

+++ Was nehmen Sie mit aus dem Pokal-Spiel? +++

Wir müssen das Image als Lucky Looser ablegen und die Spiele gewinnen. Die Mannschaft war selbstbewusster, gefestigter. Das macht mich zuversichtlich für das morgige Spiel.

+++ Das Personal +++

Benito Raman und Suat Serdar können wieder eingesetzt werden. Ob von Anfang an, wird noch geklärt. Bei Huntelaar werden wir nichts riskieren.

+++ Ankündigung +++

Mit dem morgigen Spiel endet die zweiwöchige Kampagne des FC Schalke 04 für Vielfalt.

+++ Die Pressekonferenz des FC Schalke 04 beginnt +++

Cheftrainer Christian Gross nimmt Platz, die Presserunde vor dem anstehenden Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig kann somit starten.

+++ Wie sehr sitzt das Hinspiel im Hinterkopf? +++

Ungerne werden sich die Schalker an das Hinspiel in dieser Saison gegen RB Leipzig zurückerinnern. Nicht nur musste Keeper Ralf Fährmann verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die überforderte Elf des damaligen Trainers Manuel Baum ging letztlich auch mit 0:4 (0:3) baden. Welchen Plan hat sich Christian Gross zurechtgelegt, damit sich nicht die nächste Niederlage dazugesellt?

+++ Was passiert, wenn Schalke 04 absteigt? +++

Die sportliche Lage des FC Schalke 04 ist prekär, die Chancen auf den Klassenerhalt sinken mit jedem weiteren Spiel in der Bundesliga. So oder so steht dem Revierklub ein großer Umbruch bevor. Wir haben den Kader-Check gemacht: Diese Schalke-Stars sind im Abstiegsfall weg.

+++ Zwei Leipziger kehren gegen Schalke zurück +++

Der Schalker Gegner aus Leipzig hatte am Freitagvormittag auf der Spieltagspressekonferenz gute Nachrichten zu verkünden. Abwehrspieler Ibrahima Konaté und Mittelfeld-Motor Kevin Kampl stehen wieder zur Verfügung. Justin Kluivert und Emil Forsberg sind hingegen keine Option für Trainer Julian Nagelsmann. Wie sieht das Personal des FC Schalke 04 aus?

+++ Mustafi noch bis Freitag in Quarantäne +++

Im DFB-Pokal fehlte Last-Minute-Neuzugang Skhodran Mustafi noch aufgrund einer Quarantäne-Verordnung des Gesundheitsamts. Seit seinem Wechsel vom FC Arsenal zum FC Schalke 04 durfte er lediglich isoliert von der Mannschaft auf dem Vereinsgelände trainieren. Über einen Einsatz gegen RB Leipzig am Samstag wird Christian Gross daher kurzfristig entscheiden müssen. Gibt es schon eine Tendenz?

+++ Knappes Aus im DFB-Pokal +++

"Schalke hat richtig gut Fußball gespielt", lobte Wolfsburgs Cheftrainer Oliver Glasner nach dem knappen 1:0-Erfolg seiner Mannschaft im Pokal am Mittwoch. Viel kaufen können sich die Knappen davon nicht.

Nun stehen noch 15 Endspiele in der Bundesliga für die Schalker an, die mit acht Punkten am Tabellenende stehen. Sollte sich Schalke gegen Leipzig die 14. Niederlage in dieser Saison einfangen, könnte der Abstand auf den Relegationsplatz satte zwölf Zähler betragen. Dafür müssten Bielefeld und Hertha jedoch beide gewinnen. Die Arminia trifft am Sonntag auf Bremen, die Berliner empfangen am Freitag den FC Bayern.