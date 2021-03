Horror-Diagnose bei Bayer-Neuzugang Fosu-Mensah

Die nächste Verletztenmeldung... 😩😤@TFosuMensah hat sich gestern einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zugezogen und steht #Bayer04 in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung. 😔😭



Get well soon, Timmy! 🙏



🔙 #B04SCF | #FosuMensah | #Werkself pic.twitter.com/xXUK42Akyz