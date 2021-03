Medien: Klopps Zukunft "hängt am seidenen Faden"

Simon Bellis via www.imago-images.de

Jürgen Klopp erlebt beim FC Liverpool gerade keine leichte Zeit

Nur Platz sechs in der Tabelle der englischen Premier League, nach 26 Spieltagen bereits sieben Liga-Pleiten auf dem Buckel und satte 29 Punkte Rückstand auf Manchester City: Beim FC Liverpool liegt nach der Fabelsaison 2019/20 so einiges im Argen. Sogar Teammanager Jürgen Klopp soll inzwischen um seinen Posten bangen müssen.

Nachdem der "Mirror" zuletzt bereits berichtete, die Zweifel an Klopp rund um die Anfield Road würden zunehmen, der Deutsche zudem mit dem Gedanken spielen, die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw anzutreten, gießt "Don Balon" nun noch einmal Öl ins ohnehin lodernde Feuer.

"Die Zukunft von Jürgen Klopp in Liverpool hängt am seidenen Faden", will das umtriebige spanische Portal erfahren haben. Dass die 2020/21 bislang von Verletzungssorgen arg gebeutelt wurden, gilt demnach in Liverpool nicht als Ausrede dafür, dass das Team meilenweit hinter den eigenen Erwartungen hinterherhinkt.

Einen Nachfolger für Klopp hat der "Mirror" ebenfalls bereits im Köcher: Steven Gerrard.

Die Reds-Ikone, die zwischen 1998 und 2015 über 700 Pflichtspiele für den FC Liverpool bestritt, trainiert seit Sommer 2018 den schottischen Top-Klub Glasgow Rangers. In dieser Saison führte Gerrard den Klub zur ersten Meisterschaft zehn Jahren führen.

Drei Spieltage vor dem Ende der laufenden Spielzeit führen die Rangers die Tabelle mit 82 Punkten uneinholbar vor dem Stadtrivalen Celtic (67 Punkte) an.

FC Liverpool: Klopp bringt Gerrard selbst ins Spiel

Dass Gerard als möglicher Nachfolger von Klopp gehandelt wird, dürfte nicht zuletzt an einigen klaren Aussagen des ehemaligen BVB-Erfolgstrainers liegen.

"Wenn man mich fragt, wer auf mich folgen soll, würde ich Stevie (Gerrard) sagen. Ich helfe ihm, wann immer ich kann", erklärte Klopp höchstpersönlich bereits im November 2020 seine große Wertschätzung für Gerrard.

Jorge Jesus, Coach des portugiesischen Top-Klubs Benfica, sieht zudem Parallelen zwischen Liverpool und den Rangers.

"Das System ist ähnlich zu dem von Liverpool, nur die Spieler sind andere. Sie spielen auswärts und zu Hause denselben Stil", erklärte Jesus vor dem 3:3 seines Klubs gegen die Schotten in der Gruppenphase der Europa League.