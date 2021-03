Max Meyer: 1. FC Köln "eine Option für die Zukunft"

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Max Meyer ist noch bis zum Sommer an den 1. FC Köln gebunden

Der Vertrag von Max Meyer beim 1. FC Köln läuft am Ende der Saison aus. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 sprach nun über seine Zukunft und deutete einen Verbleib in der Domstadt an.

"Natürlich ist Köln auch eine Option für die Zukunft", sagte Meyer in einem Interview mit der "Bild", betonte jedoch: "Darüber werden wir am Ende der Saison sprechen. Ich will helfen, Köln in der Liga zu halten - das ist das Wichtigste. Natürlich will ich so viel wie möglich spielen."

Der Mittelfeldspieler bestätigte außerdem, dass er seine Gehaltsansprüche deutlich heruntergeschraubt hat. "In der Zeit, in der man nicht spielt, merkt man, dass Geld nicht das Wichtigste ist", so der 25-Jährige: "Ich habe auf viel Geld verzichtet, um nach Köln zu kommen und Spaß beim Fußballspielen zu haben."

Laut "Bild" verdient Meyer für sein halbes Jahr beim FC nur bis zu 250.000 Euro. In England bei Crystal Palace soll er rund zehn Millionen Euro pro Saison eingestrichen haben.

Mit dem 1. FC Köln steckt Meyer mitten im Abstiegskampf. Der Effzeh liegt mit nur 22 Punkten auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle, der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur vier Zähler.

"Auch mit Schalke 2016/2017 habe ich schon Abstiegskampf erlebt, da standen wir auch lange unten drin. Ganz neu ist das deshalb nicht für mich", hob Meyer hervor und ließ durchblicken. dass er Startschwierigkeiten in Köln hatte.

Meyer beschäftigt sich nicht mit dem FC Schalke

"Es ist sicher der schwerste Zeitpunkt, wenn man im Winter ohne Vorbereitung zu einem Team wechselt, das im Abstiegskampf ist", so der U21-Europameister von 2017.

Bei Domstadtklub sei direkt "Druck auf dem Kessel" gewesen und Meyer habe nur wenig Zeit gehabt, sich vorzubereiten. "Du musst schnellstmöglich funktionieren", so der 25-Jährige.

Mit seinem Ex-Klub Schalke fiebert Meyer nicht mehr wirklich mit. "Schalke ist der Klub, bei dem ich Profi geworden bin. Es ist doch klar, dass ich deshalb immer wieder dazu befragt werde. Aber mein Fokus liegt aktuell einzig auf dem 1. FC Köln", sagte er.