"Veltins-Gate" bei Schalke 04: "Das wäre doch unterirdisch"

Veltins bleibt dem FC Schalke 04 als Sponsor erhalten

Zum Machtkampf beim FC Schalke 04 kommen weitere bizarre Details ans Licht: Angeblich wurde vonseiten der Geheimgruppe, die auch eine Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuen Sportvorstand anstrebt, Druck auf Schalker Sponsoren ausgeübt - darunter die Brauerei Veltins. Ein vermeintlich involvierter Ex-Profi äußert sich.

Der Machtkampf beim FC Schalke 04 findet längst nicht mehr nur hinter den Kulissen statt. Spätestens seit dem aufsehenerregenden Interview von Aufsichtsratschef Jens Buchta in der "Süddeutschen Zeitung" am Montag ist der Zoff auch in der Öffentlichkeit angekommen.

Eine "nicht-legitimierte Gruppe" habe mit Ralf Rangnick gesprochen und diesem "im Namen des Vereins ein Angebot gemacht", wetterte Buchta. Dieses Verhalten sei "vereinsschädigend", die Posse insgesamt "keine gute Geschichte" für Schalke.

Gerüchten zufolge sollen die namentlich weiter nicht bekannten Mitglieder der Rangnick-Gruppe im Rahmen ihrer Bemühungen der letzten Tage auch bei Schalker Sponsoren vorstellig geworden sein. Das angebliche Ziel: Druck ausüben, um den Machtwechsel in der Führungsspitze des Revierklubs zu forcieren. Darüber berichtet die "WAZ".

FC Schalke 04: Ex-Profi dementiert Veltins-Gerüchte

Demnach wird im Schalker Umfeld gemunkelt, dass bei der Brauerei Veltins aus dem Sauerländischen Grevenstein ein Ex-Profi der Königsblauen angerufen habe.

Dieser solle mitgeteilt haben, man hätte Verständnis, wenn Veltins sein Engagement als Namenssponsor der Schalker Arena im Abstiegsfall überdenken wolle. Nach dem geplanten Führungswechsel könne man ja dann wieder über weitere Unterstützung sprechen.

Der Ex-Profi, der in dem Bericht namentlich ungenannt bleibt, dementierte diese Version der Geschichte. Diese sei eine blanke Lüge, er sei fassungslos. "Ich würde dazu stehen, wenn ich so etwas machen würde. Aber das wäre doch unterirdisch", zitiert die "WAZ" ihn. Er gehöre zudem nicht zur aktuellen Opposition auf Schalke.

Veltins wollte gegenüber dem Blatt Schalker Interna nicht kommentieren. Klar sei jedoch, dass das Sponsoring bei den Knappen auch in der zweiten Liga aufrechterhalten wird.