Nagelsmann zum FC Bayern? So ist der Stand

Julian Nagelsmann wird beim FC Bayern gehandelt

Spektakulärer Trainer-Wechsel beim FC Bayern im Sommer? Hansi Flick könnte den deutschen Rekordmeister verlassen, Julian Nagelsmann von RB Leipzig sein Nachfolger werden. Nun gibt es neue Erkenntnisse in der Personalie.

Bundestrainer, Coach des FC Bayern oder Übungsleiter beim FC Barcelona? Julian Nagelsmann wird derzeit mal wieder in der halben Fußball-Welt gehandelt - kein Wunder, hat sich der immer noch erst 33-Jährige in den letzten Jahren durch seine hervorragende Arbeit in Hoffenheim und bei RB Leipzig doch einen ausgezeichneten Ruf in der Branche erworben.

"Ich weiß, wie das Fußball-Business funktioniert", kommentierte Nagelsmann die aktuellen Spekulationen am vergangenen Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz unaufgeregt.

Er sei zuvor schon angeblich bei "mehreren Klubs im Gespräch" gewesen. Bei sämtlichen Vereinen seien laut Nagelsmann jedoch fähige Trainer im Amt, weshalb es respektlos von ihm wäre, "über diese Themen zu sprechen". Die Gerüchte hätten ohnehin "einfach keine große Relevanz" für ihn.

Kein Kontakt zwischen dem FC Bayern und Julian Nagelsmann?

Am heißesten dürfte in der Personalie Nagelsmann aktuell die Spur nach München sein. Sportvorstand Hasan Salihamidzic gilt als großer Bewunderer des RB-Coaches. Schon in der Vergangenheit wurde Nagelsmann mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, erstmals 2015, als Uli Hoeneß und Sportchef Matthias Sammer den damaligen Hoffenheimer Nachwuchstrainer in die Jugendarbeit einbinden wollten. TSG-Mäzen Dietmar Hopp legte sein Veto ein, Nagelsmann blieb zunächst im Kraichgau und machte seinen Weg.

Dass ihn dieser bald in die bayerische Landeshauptstadt führt, ist keineswegs ausgeschlossen - auch, wenn es laut "Spiegel"-Informationen in den letzten Tagen und Wochen keinen direkten Kontakt zwischen der Klub-Führung und Nagelsmann gegeben haben soll.

Da Hansi Flick als Wunschkandidat des DFB für die Löw-Nachfolge gilt und "Bild" zufolge zudem wegen des anhaltenden Konflikts mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch unabhängig davon einen Abgang in Erwägung ziehen könnte, könnte das Thema Nagelsmann beim FC Bayern bald heißer werden.