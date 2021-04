Matthäus rechnet mit Flick-Abgang vom FC Bayern

unknown

Hansi Flick (l.) hat beim FC Bayern noch Vertrag bis 2023

Lothar Matthäus glaubt nicht an eine Zusammenarbeit zwischen Trainer Hansi Flick und dem FC Bayern über den Sommer hinaus.

"Ich bin der Meinung, er macht das noch bis zum Ende der Saison", führte der 60-Jährige am Sonntag in der TV-Sendung "Sky 90" aus.

Anlass für diese Vermutung des Rekordnationalspielers ist eine Aussage des designierten Bayern-Vorstandschefs Oliver Kahn. Der frühere Torwart-Titan hatte am Rande des 1:0-Siegs bei RB Leipzig am Samstag klare Worte in der Causa Flick vermieden und lediglich davon gesprochen, erst einmal bis zum Sommer denken zu wollen.

Matthäus sagte dazu: "Wenn ich da Ruhe haben will, kann ich doch sagen, Flick hat bis 2023 einen Vertrag und den erfüllt er. Nein, das hat Olli Kahn gestern nicht gesagt."

Auch Flick hatte sich auf Nachfrage zu seiner Zukunft bedeckt gehalten. "Nach dieser Saison gehe ich erstmal in den Urlaub. Alles, was danach kommt, da habe ich alles schon zu gesagt", so der Erfolgscoach am "Sky"-Mikro.

Matthäus zufolge gilt Flick bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weiterhin "als der Favorit auf die Nachfolge von Joachim Löw". DFB-Direktor Oliver Bierhoff bereite "alles vor, die Rückholaktion steht ganz oben auf der Agenda", sagte der ebenfalls als Bundestrainer-Kandidat gehandelte Matthäus. Der DFB wolle Flick, der mehrere Jahre als Assistent unter Löw arbeitete und mit diesem 2014 in Brasilien die Weltmeisterschaft gewann, "unbedingt", das sei "kein Geheimnis".

Flick werde sich zwar nun voll und ganz darauf konzentrieren, mit dem FC Bayern die zwei noch möglichen Titel in der Bundesliga und Champions League zu gewinnen. Vorher werde der 56-Jährige allerdings, so Matthäus, "das Gespräch mit dem FC Bayern suchen". Sollte Flick "dieses Jahr noch einmal erfolgreich sein, wird er wahrscheinlich in diesen Gesprächen eine Einigung versuchen zu finden, dass er nach der Europameisterschaft der Nachfolger von Joachim Löw ist", führte Matthäus aus.