Rapid verlängert auch mit Sportdirektor Barišić

SK Rapid

Verlängern die Zusammenarbeit: Zoran Barišić (l.) und Rapid-Boss Martin Bruckner

Sportdirektor Zoran Barišić verlängert seinen Vertrag beim SK Rapid Wien bis Sommer 2024.

Rapid stellt die Weichen für die sportliche Zukunft. Nach Trainer Dietmar Kühbauer (bis Juni 2023) verlängern die Hütteldorfer auch den Vertrag mit Sportchef Zoran Barišić. Der Wiener erhält einen Kontrakt bis Sommer 2024, sein aktueller wäre 2022 ausgelauen.

"Ich möchte mich bei Präsident Martin Bruckner und seinem Team für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und bin stolz, dass ich diese wichtige Aufgabe bei meinem Herzensverein über den ursprünglichen Vertragszeitraum hinaus ausüben kann. Wir wollen die bisherige gute Arbeit nicht nur fortsetzen, sondern weiter verbessern", erklärte Barišić in einer Aussendung des Klubs.

Bruckner sagte: "Zoran Barišić hat vom ersten Tag an mit großem Einsatz und höchster Professionalität seine Aufgaben erfüllt und viele Kritiker, die ihm diesen Job nicht zutrauten, Lügen gestraft. Er ist ein wesentlicher Faktor, dass es für uns nach den gerade sportlich so schwierigen Phasen in den Saisonen 2016/17 und 2018/19 wieder kontinuierlich bergauf geht."

red