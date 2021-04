FC Bayern zieht Sarr-Verkauf in Betracht

Peter Schatz

Bouna Sarr steht angeblich vor einem Abschied vom FC Bayern

Im Endspurt des coronabedingt verlängerten Sommertransferfensters sicherte sich der FC Bayern München vor Saisonbeginn unter anderem die Dienste von Bouna Sarr und Marc Roca. Die ganz großen Fußstapfen konnte bislang keiner von beiden in der bayrischen Landeshauptstadt hinterlassen. Zumindest Sarr steht daher angeblich bereits wieder vor dem Abschied.

Der FC Bayern tendiert dazu, Sarr bei einem entsprechenden Angebot wieder zu veräußern. Das will "Sport1"-Chefreporter Florian Plettenberg erfahren haben. Demnach ist sich der Franzose zwar bewusst, dass er in München über einen "guten Langzeitvertrag bis 2024" besitzt, Gespräch zwischen dem FC Bayern und dem Management des 29-Jährigen sollen in den kommenden Tagen dennoch folgen. Entscheidend sei letztlich, wie der künftige Trainer der Bayern mit dem Außenverteidiger plant.

Coach Hansi Flick kündigte zuletzt an, dass er der Säbener Straße im Sommer den Rücken kehren möchte. Der Vertrag des Triple-Trainers endet allerdings erst im Juni 2023. Noch hat der Rekordmeister einer Trennung nicht offiziell zugestimmt.

Sarr wechselte für acht Millionen Euro von Olympique Marseille zu den Bayern, bestritt bislang allerdings erst 14 Pflichtspiele und rückte zuletzt immer mehr in den Hintergrund.

Marc Roca will beim FC Bayern bleiben

Während die Zeichen bei Sarr wohl auf Trennung stehen, soll Marc Roca weiterhin eine Zukunft beim deutschen Branchenprimus haben.

Der 24-jährige Spanier, der erst zehnmal die Schuhe für den FC Bayern schnürte, will sich unbedingt einen Platz erkämpfen. Auch eine Leihe steht nicht im Raum. Das bestätigte der Berater des Mittelfeldspielers "Sport1".

Roca ist noch bis zum Sommer 2025 an die Münchner gebunden. Nach größeren Startschwierigkeiten zeigte er zuletzt, dass er durchaus eine Verstärkung sein kann.