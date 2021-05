"Das ist erbärmlich!": Sancho kassiert Shitstorm im Netz

Ralf Ibing

Diese Szene teilte Jadon Sancho in den Sozialen Medien

Jadon Sancho überzeugte mit seinem Team Borussia Dortmund im Halbfinale des DFB-Pokals auf ganzer Linie, warf den Zweitligisten Holstein Kiel nach überragender erster Halbzeit mit 5:0 (5:0) aus dem Wettbewerb.

Der junge Brite trug sich als zweifacher Vorbereiter in die Scorerliste ein, sorgte im Nachgang der Partie aber nicht nur für Begeisterungsstürme.

Im Gegenteil: Trotz seiner zweifelsohne starken fußballerischen Performance kassierte BVB-Star Sancho am Tag nach dem Kantersieg gegen die Kieler Störche einen Shitstorm in den Sozialen Medien. Via Instagram und Twitter teilte der 21-Jährige eine kurze Videosequenz aus der Halbfinal-Partie vom Samstagabend.

Dort ist Sancho zu sehen, wie er erfolgreich ein Dribbling gegen Kiels Routinier Fin Bartels ansetzt. Nicht nur, dass der englische Nationalspieler am 34-Jährigen vorbeizieht. Bartels kommt in dieser Szene auch aus dem Gleichgewicht und fällt zu Boden. Eine Aktion, die vor allem im englischsprachigen Raum im Sport als "Ankle Breaker" bekannt ist.

Sancho feierte sich durch das Teilen dieser Spielszene in gewisser Weise selbst, verspottete damit gleichzeitig aber auch seinen Gegenspieler von der KSV.

Die Reaktion bei Twitter und Co. fiel entsprechend geteilt aus. Neben Begeisterung für sein Dribbling wurde Sancho vor allem auch mit dem Vorwurf der Überheblichkeit konfrontiert. Die Reaktionen auf das Sancho-Video gingen mehrheitlich in die gleiche Richtung:

"Respektlos!"

"Dieser Post sagt viel über den Charakter von Sancho aus."

"Das hat schon Stil, einen Zweitligaspieler so vorzuführen. Nicht! Das ist erbärmlich!"

"Was ist denn er für ein Clown?"

"Finde ich klasse, dass Jadon Sancho gegen einen 34-jährigen Zweitligaspieler endlich wieder Vertrauen tanken konnte."

"Respektvollen Umgang scheint es im professionellen Fußball auch immer weniger zu geben."

Bis Montagmittag wurde das Video alleine bei Instagram bereits über zwei Millionen Mal aufgerufen.

In dieser Woche bereitet sich Sancho mit seinem BVB auf das Bundesliga-Verfolgerduell gegen RB Leipzig am Samstag (ab 15:30 Uhr) vor.