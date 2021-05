Das erwartet der FC Bayern von Nagelsmann

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Julian Nagelsmann steht künftig an der Seitenlinie des FC Bayern

Als Mitglied des Aufsichtsrats war Edmund Stoiber Teil des Gremiums, das einen Wechsel von Julian Nagelsmann zum FC Bayern absegnete. Der frühere bayerische Ministerpräsident erklärt nun, was der Rekordmeister von seinem neuen Trainer erwartet.

Die Situation um Hansi Flick sei für den FC Bayern keine einfache gewesen, sagte Edmund Stoiber im Interview mit der Münchner "Abendzeitung". Die öffentliche Auseinandersetzung um die Vertragsauflösung mit dem Erfolgstrainer sei "ungewohnt und emotional" gewesen. Man könne nun aber sagen: "Ende gut, alles gut."

Stoibers Wortwahl ist zu entnehmen, dass er außerordentlich zufrieden mit dem gefundenen Flick-Nachfolger ist. Julian Nagelsmann kommt zur neuen Saison vom Ligarivalen RB Leipzig und ist mit bis zu 25 Millionen Euro der teuerste Trainer aller Zeiten.

Als Stoiber anfängt über den zukünftigen Bayern-Trainer zu philosophieren, überkommt ihn die Begeisterung. "Julian Nagelsmann ist ein großartiger Trainer, der auch mit vollem Herzen und all seinen Fähigkeiten bei seinem Lieblingsklub dabei ist", erläuterte der frühere bayerische Ministerpräsident, der als Mitglied des Aufsichtsrats seine Zustimmung für das Nagelsmann-Engagement gab.

Die an Nagelsmann gestellten Anforderungen sowie Erwartungen sind bei einem Klub wie dem FC Bayern immens. Das weiß natürlich auch Stoiber: "Es sind natürlich auch große Zukunftserwartungen an ihn gerichtet, gerade im Hinblick auf die Nachwuchsarbeit, sozusagen wieder mehrere Musialas zu bekommen."

Flicks Abschied nach seiner famosen Schaffenszeit an der Säbener Straße wird ebenfalls thematisiert. Stoiber, selbst seit jeher den Bayern eng und leidenschaftlich verbunden, bezeichnete Flick als "erfolgreichsten Trainer in der über einhundertzwanzigjährigen Geschichte des FC Bayern München, was ich so nicht erwartet habe".

Hansi Flick vom FC Bayern zum DFB?

Auf die Frage, ob es intern noch mal Versuche gegeben habe, Flick umzustimmen, entgegnete Stoiber: "Es hat sich halt so ergeben. Hansi Flick wird immer mit dem FC Bayern verbunden bleiben als extrem erfolgreicher und sympathischer Trainer."

Flick gilt als Kronfavorit auf den nach der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft zu besetzenden Posten des Bundestrainers. Stoiber würde es "nicht überraschen", sollte Flick in die Fußstapfen von Joachim Löw treten. "Hansi Flick hat schon 2014 bei der Weltmeisterschaft als Löws Co-Trainer seine Qualität bewiesen. Bundestrainer zu werden, ist für ihn wohl deshalb auch eine große Chance."