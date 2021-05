Salzburger beschert sich eine würdige Meisterfeier

APA/KRUGFOTO

Die Salzburger bekamen Meisterteller überreicht

Vor immerhin 3.000 Fans bejubelt Red Bull Salzburg im heimischen Stadion den achten Meistertitel in Serie. Kapitän Andreas Ulmer gibt die Marschroute für die Party vor: "Alles, was erlaubt ist, werden wir ausreizen."

Unter Konfettiregen und vor 3.000 Zuschauern hat Red Bull Salzburg im eigenen Stadion den achten Meistertitel in der österreichischen Bundesliga in Serie bejubelt. Ein weißer Achter auf goldenem Hintergrund zierte die Feiershirts der Salzburger. Kapitän Andreas Ulmer durfte den von Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer übergebenen Meisterteller bei seiner elften Meisterehrung in die Höhe stemmen.

Dabei waren auch die Familien der Salzburger Kicker. Antoine Bernède und Karim Adeyemi bahnten sich mit artistischen Einlagen ihren Weg zur Medaillenvergabe. Geehrt wurden auch Patson Daka als Spieler und Jesse Marsch als Trainer der Saison. Für Letzteren war es die Abschiedsvorstellung in Salzburg. "Das war heute eine große Belohnung, ich bin richtig stolz", betonte der US-Amerikaner nach dem Match.

Diashow: Die Salzburger Meisterparty

Ihn führt der Weg nun zum Schwesterverein RB Leipzig in die deutsche Bundesliga. Dort wird es auf ähnliche Werte ankommen: "Wir müssen das Gleiche machen, die gleiche Leidenschaft auf den Platz bringen", so Marsch, der die Salzburger durchaus wehmütig verlässt. "Ich freue mich, jetzt immer ein Fan von Red Bull Salzburg zu sein."

Als dreifacher Torschütze hatte Mërgim Berisha großen Anteil am 4:0-Kantersieg gegen die WSG Tirol in der letzten Runde. "Es hat richtig Spaß gemacht heute. Ich bin froh, dass wieder Zuschauer hier sind. Danke auch an meine Mitspieler, ohne sie wären die drei Tore heute nicht möglich gewesen", war der Deutsche nach dem Spiel zufrieden. Den Meistertitel wollte man am Samstagabend noch entsprechend feiern. "Alles, was erlaubt ist, werden wir ausreizen", gab Kapitän Ulmer Einblicke in die Partyplanung.

apa