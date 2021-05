Watzke packte BVB-Stars bei der Ehre

Martin Hoffmann Berliner Str.31 via www.imago-imag

Hans-Joachim Watzke soll sich direkt an die BVB-Spieler gewendet haben

Nach einer 1:2-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt am 27. Spieltag schien die Saison von Borussia Dortmund endgültig in den Brunnen gefallen zu sein: Der Rückstand auf Rang vier betrug sieben Zähler, das Selbstbewusstsein der Stars war im Keller und das Projekt mit Coach Edin Terzic, der Mitte Dezember vom Co- zum Cheftrainer befördert, schien nicht zu fruchten - dann folgte die Wende. Angeblich auch, da sich BVB-Boss Hans-Joachim Watzke höchstpersönlich eingeschaltet haben soll.

Der Geschäftsführer soll im ersten Spiel nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt - dem Hinspiel des Viertelfinales in der Champions League gegen Manchester City - direkt an das Team appelliert und dabei die goldrichtigen Worte gefunden haben. Das berichtet die "Bild".

Demnach habe Watzke vor allem betont, welche Auswirkungen das Verpassen der Champions League für die Schwarz-Gelben habe. Und zwar nicht nur für den Verein, auch für die Spieler selbst. Watzke soll Haaland, Hummels und Co. direkt gefragt haben, "ob sie in der kommenden Saison keine Lust hätten sich mit den Besten der Welt zu messen", heißt es in dem Bericht. Der Ur-Borusse habe die Stars bei der Ehre gepackt.

Öffentlich verwehrte die BVB-Führung dem Team zudem die absolute Rückendeckung und stellte eindeutig klar, dass man für die Vorstellung gegen Frankfurt kein Verständnis habe und mehr erwarte.

Kniff stärkte Terzics Standing bei den BVB-Stars

Ein Kniff, der "Bild" zufolge auch Terzic in die Karten spielte. Der junge Trainer stellte sich nämlich öffentlich weiter hinter sein Team, wurde nicht müde, die Qualität der Mannschaft zu betonen. Ein Vorgehen, mit dem der 38-Jährige das Team, das ihm anfangs nicht durchweg bedingungslos gefolgt sein soll, endgültig auf seine Seite zog.

Die Folge: Der BVB trat wieder wie eine echte Einheit auf und kehrte beeindruckend in die Erfolgsspur zurück. Die K.o.-Duelle mit dem übermächtigen englischen Meister aus Manchester wurden nur knapp verloren, in der Liga folgten sieben Siege in Serie und der Sprung auf Platz drei. Zudem gewann man mit dem DFB-Pokal den ersehnten Titel.