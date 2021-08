Eintracht-Stars müssen offenbar um ihre Zukunft bangen

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Läuft Eintracht Frankfurt ohne Makoto Hasebe (l.) und Amin Younes (r.) auf?

Aktuell sucht Trainer Oliver Glasner noch nach der passenden Formation für Eintracht Frankfurt. Doch schon jetzt deutet sich für drei Spieler eine schwierige Situation an.

Wie "Sport Bild" berichtet, wird es bei den Hessen für Makoto Hasebe, Amin Younes sowie Steven Zuber eng. Besonders Routinier Hasebe genießt innerhalb der Mannschaft ein hohes Ansehen.

Zwar soll Trainer Glasner den Japaner als wichtigen Führungsspieler sehen, doch in der Frankfurter Innenverteidigung ist offenbar kein Platz für den 37-Jährigen.

Demnach sollen Martin Hinteregger und Evan Ndicka ihren Job in der Dreierkette sicher haben. Zudem ist Tuta als möglicher dritter Verteidiger wohl im Vorteil. Im Mittelfeld ist Sebastian Rode als Kapitän gesetzt. Darüber hinaus haben Djibril Sow und Ajdin Hrustic gute Startelf-Chancen, heißt es.

Ähnlich sieht die Ausgangslage für Steven Zuber aus. Der Schweizer überzeugte bei der abgelaufenen Europameisterschaft mit starken Leistungen und soll deshalb das Interesse von Norwich City auf sich gezogen haben.

Doch da Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt auf dem linken Flügel gesetzt ist, bleibt für Zuber kein Platz. Laut "Sport Bild" könnte der 29-Jährige die SGE deshalb für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro verlassen.

Younes bei Eintracht Frankfurt ohne Vertrauen?

Auch Amin Younes steht bei Eintracht Frankfurt vor einem Abschied. Der 27-Jährige hat im offensiven Mittelfeld mit Daichi Kamada, Aymen Barkok und Neuzugang Jesper Lindström große Konkurrenz.

Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass sich Younes bei den Hessen vor allem in finanzieller Hinsicht nicht richtig wertgeschätzt fühlt. Mit seinem Jahressalär von zwei Millionen Euro soll der Nationalspieler nicht einverstanden sein.

Intern gibt es bei der Eintracht angeblich Vorbehalte gegenüber Younes. Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, kündigte Younes in der vergangenen Spielzeit nach seiner Auswechslung beim Auswärtssieg gegen Borussia Dortmund (2:1) an, den Rest der Saison nicht mehr spielen zu wollen. Anschließend musste er von Kevin Trapp eingenordet werden. Aufgrund des Vorfalls soll Younes das Vertrauen der Mannschaft verloren haben.