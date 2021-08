Zwei Rückkehrer im BVB-Training

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Marco Rose begrüßte zwei weitere Spieler im Training des BVB

Drei Tage vor dem Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt begrüßt der BVB zwei Rückkehrer im Teamtraining.

Der brasilianische Youngster Reinier und der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can haben am Dienstag mit den Schwarz-Gelben trainiert.

Reinier gewann noch am Samstag mit der brasilianischen Olympia-Auswahl die Gold-Medaille bei den Spielen in Rio, Can bestritt die EM mit der deutschen Nationalmannschaft, anschließend setzte eine Muskelverletzung den Defensiv-Allrounder außer Gefecht. Die Probleme hat Can inzwischen, "weitgehend auskuriert", berichten die "Ruhr Nachrichten".

Ob das Duo bereits am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im Kader des BVB stehen wird, ist dem Bericht zufolge allerdings fraglich.

Reinier hat den BVB vermisst

Zumindest Reinier dürfte es ohnehin schwer haben, den Sprung in die Startformation der Schwarz-Gelben zu meistern. 2020/21 kam die Leihgabe von Real Madrid lediglich auf 339 Pflichtspielminuten, als Folge stand sogar der Abbruch der Leihe lange im Raum. Der 19-Jährige will 2021/22 aber einen neuen Angriff wagen. Das er keine Abneigung gegen den BVB hegt, untermauerte Reinier am Dienstag mit einem Tweet. "Ich habe euch vermisst", twitterte der Youngster, versehen mit einem gelben und einem schwarzen Herzen.

Estava com saudades 💛🖤 https://t.co/BQnUXgyVUr — Reinier Jesus (@ReinierJesus20) 10. August 2021

Ein fitter Can würde dem BVB hingegen auf Anhieb sehr gut zu Gesicht stehen. Zumal von den etatmäßigen Innenverteidigern derzeit nur Manuel Akanji fit ist. Zuletzt schickt Coach Marco Rose daher Antonios Papadopoulos ins Rennen. Der 21-Jährige war eigentlich als Verstärkung für die U23 in der 3. Liga geplant, darf aufgrund guter Leistungen bei seinen Auftritten bei den Profis nun aber sogar auf sein Debüt in der Bundesliga hoffen.

Sollte Can einsatzbereit sein, könnte allerdings auch der 27-Jährige könnte gegen die Eintracht in die Innenverteidigung rücken.