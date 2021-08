Bayern-Bestwert! Lewandowski macht irren Tor-Rekord klar

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Robert Lewandowski erzielte sein zweites Saisontor gegen Köln

Robert Lewandowski hat am Sonntag beim 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Köln zum zwölften Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga mindestens einen Treffer für seinen FC Bayern München erzielt. Gleichzeitig bedeute sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 kurz nach der Pause auch einen irren neuen Europa-Rekord.

Seit Sonntagabend haben die Münchner jetzt seit sagenhaften 74 Pflichtspielen mindestens einen eigenen Treffer erzielt. In den fünf größten und besten Ligen Europas (Spanien, England, Deutschland, Italien, Frankreich) hat es so etwas noch nie zuvor gegeben!

In diesen 74 Begegnungen haben die Bayern insgesamt 214 Tore erzielt, also fast drei Treffer pro Partie. Alleine 72 Buden wurden dabei von Weltfußballer Robert Lewandowski erzielt, der sich seit bald einem Kalenderjahr in herausragender Form präsentiert. Seit Dezember 2020 gab es beispielsweise nur ein einziges Bundesliga-Spiel, in dem der Münchner Superstar kein eigenes Tor beigesteuert hat - nämlich beim 1:0-Auswärtssieg des FC Bayern im Februar dieses Jahres bei Hertha BSC (Torschütze Kingsley Coman).

FC Bayern löst Real Madrid als Rekordhalter ab

Der deutsche Branchenprimus löste am Sonntag übrigens Real Madrid von der Spitzenposition dieser europäischen Torstatistik ab. In den Jahren 2016 und 2017 hatten die Königlichen bereits 73 Mal nacheinander getroffen. Diese europäische Bestmarke wurde nun vom FC Bayern geknackt, der damit einen weiteren Bestwert - vielleicht für die Ewigkeit - aufgestellt hat.

Serge Gnabry, der gegen den 1. FC Köln die zwei weiteren Bayern-Tore beisteuerte, zeigte sich nach dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga glücklich und zufrieden angesprochen auf die neue Bestmarke von 74 Pflichtspielen in Folge mit mindestens einem Tor: "Es ist ein super Gefühl, an dem Rekord beteiligt zu sein. Hoffentlich können wir noch ein paar Spiele durchhalten", meinte der Nationalspieler.

Das letzte torlose Spiel aus Sicht des FC Bayern gab es übrigens am 9. Februar 2020, als die Mannschaft des damaligen Cheftrainers Hansi Flick ein 0:0 gegen RB Leipzig holte.