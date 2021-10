Viele "Fragezeichen" bei Eintracht Frankfurt

unknown

Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt mit Personalsorgen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht nach dem kräftezehrenden Auftritt in der Europa League gegen Olympiakos Piräus (3:1) mit mehreren angeschlagenen Spielern in die Bundesliga-Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum.

"Wir haben ein paar Fragezeichen. Makoto Hasebe spürt die zwei Spiele binnen fünf Tagen. Tuta, Almamy Toure und Djibi Sow haben etwas Probleme. Den einen zwickt es an den Adduktoren, den anderen an der Wade, den nächsten am Oberschenkel", sagte Trainer Oliver Glasner am Donnerstag.

Insgesamt sei die Situation aber "nicht zu schlimm". "Wir wollen klug sein und keinen in eine Verletzung drängen. Unsere medizinische Abteilung arbeitet auf Hochtouren", sagte Glasner weiter.

Seine Aufgabe sei es nun, bis Sonntag "die geistige und körperliche Frische wiederherzustellen".