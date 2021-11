"Schwer abzulehnen": Gerüchte um irre Offerte für Kroos

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Verlässt Toni Kroos Real Madrid?

Nach vier erfolgreichen Jahren beim FC Bayern München wechselte Toni Kroos im Sommer 2014 zu Real Madrid, wo er ebenfalls große Fußspuren hinterließ. Inzwischen ist der 31-Jährige allerdings nicht mehr unumstritten bei den Königlichen, Gerüchte um einen Abschied machen die Runde. Eine vermeintliche Offerte könnte sich für Kroos ganz besonders lohnen.

Der englische Premier-League-Klub Newcastle United, seit der Übernahme durch den saudischen Staatsfonds PIF einer der Big Player im Konzert der superreichen Klubs der Fußball-Landschaft, soll ein Auge auf Kroos geworfen haben. Das berichtet "Diario Gol".

Demnach soll sich die lange Zeit eher graue Maus unter englischen Elite-Vereinen allerdings im Klaren darüber sein, dass der Mittelfeldstratege nicht unbedingt mit Begeisterung auf das Interesse reagieren dürfte. Als 19. des englischen Oberhauses sind die Magpies aktuell stark abstiegsgefährdet, der Einzug ins sportlich attraktive internationale Geschäft scheint zumindest 2021/22 bereits ein aussichtsloses Unterfangen. Selbst bei einer erfolgreichen Transferoffensive im Winter ist der Rückstand auf die Spitze wohl schon zu groß.

Offerte angeblich "sehr schwer abzulehnen"

Auch ohne Europa oder Champions League hat Newcastle allerdings ein paar Reize, die im Poker um Kroos in den Ring geworfen werden sollen. Angeblich wedelt Newcastle mit einem Jahressalär, das Kroos auf Anhieb zu einem der bestbezahlten Spielern der Welt aufsteigen lassen würde. "Diario Gol" schreibt von einem Angebot, das "sehr schwer abzulehnen" sei. So oder so sei die Voraussetzung für ein erfolgreiches Werben allerdings der Klassenerhalt.

In Madrid dürfte man sich zumindest gesprächsbereit zeigen. Kroos' Vertrag endet erst im Sommer 2023, bei seiner letzten Verlängerung 2019 dürfte der Deutsche durchaus ein fürstliches Gehalt vereinbart haben. Auf dem Rasen stand der Weltmeister von 2014 in dieser Saison allerdings erst 433 Minuten.