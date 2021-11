Lewandowski feiert besonderes Jubiläum

Markus Fischer via www.imago-images.de

Robert Lewandowski feiert im Trikot des FC Bayern ein besonderes Jubiläum

Weltfußballer Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat am Dienstag seinen 100. Einsatz in der Champions League absolviert. Am vierten Spieltag stand der Torjäger im Heimspiel gegen Benfica Lissabon in der Startaufstellung.

Lewandowski lief in Europas höchster Spielklasse bisher 72 Mal für die Bayern auf, 28 Mal für Borussia Dortmund. Er ist der 42. Spieler in der Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht. Dabei erzielte er 78 Tore und gab 22 Vorlagen. Rekordspieler ist weiterhin Superstar Cristiano Ronaldo mit 180 Einsätzen.

Im aktuellen Bayern-Kader waren nur Thomas Müller (127) und Manuel Neuer (123) öfter in der Königsklasse im Einsatz. In der vereinsinternen Rangliste der Bayern zieht Lewandowski mit dem ehemaligen Verteidiger Samuel Kuffour (72) gleich.

