18 positive Corona-Tests! Zweitliga-Spiel auf der Kippe

Der Spielplan der 2. Bundesliga könnte verändert werden müssen

Seit einigen Tagen nehmen positive Corona-Befunde in Deutschland wieder deutlich zu. Nun hat es auch einen deutschen Fußball-Zweitligisten über erwischt: Der SV Sandhausen vermeldete am Donnerstagabend 18 positive Corona-Befunde bei seinen Spielern und im Mitarbeiterstab.

Beim Training am Mittwochmorgen hätten einige Spieler über Erkältungssymptome geklagt, daraufhin habe man sich entschlossen, einen flächendeckenden Schnelltest durchzuführen, teilt der SV Sandhausen mit. Da dieser bereits Anzeichen für Infektionen ergab, folgte ein PCR-Test für "die Spieler, das Trainerteam und das direkte Mannschaftsumfeld", heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage des Klubs weiter.

Am Donnerstag erfolgte die bittere Auswertung: Insgesamt haben sich demnach zwölf Spieler und sechs Betreuer mit dem Corona-Virus infiziert. Alle befinden sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne. Aufgrund des Impfschutzes sind die meisten Verläufe mild, "einige Personen haben leichte Anzeichen einer Erkältung", so der SVS.

FC St. Pauli vs. SV Sandhausen auf der Kippe

"Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend. Die große Anzahl an symptomfreien Patienten lässt sich allerdings auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs zurückführen. Ein Indiz dafür, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen", stellt auch Dr. Nikolaus Streich, Hygienebeauftragter und Mannschaftsarzt, des Vereins heraus.

Fraglich ist dennoch, ob die anstehende Partie gegen den FC St. Pauli am 07. November (13:30 Uhr) stattfinden kann. Die DFL prüft aktuell die Sachlage.

In der Tabelle rangiert Sandhausen derzeit mit gerade einmal zwölf Punkten knapp oberhalb der Abstiegszone, der FC St. Pauli grüßt mit 26 Zählern hingegen von der Spitze der Rangliste. Dass die Partie auf der Kippe steht, verkündeten derweil auch die Hamburger.