Heimpleite! BVB setzt Talfahrt in der 3. Liga fort

Der BVB II unterlag zu Hause gegen Meppen

Nach seinem herausragenden Saisonstart verliert der Drittliga-Aufsteiger Borussia Dortmund II mittlerweile mehr und mehr an Boden. Am Samstagnachmittag setzte es für den BVB II in der 3. Liga bereits die vierte Pleite in Serie. Dieses Mal nahm der SV Meppen beim knappen 1:0-Auswärtssieg alle drei Zähler mit aus Dortmund und vergrößerte seinen Vorsprung auf den BVB II in der Tabelle auf vier Zähler.

Mehr noch: Die Meppener klopfen nach 15 Spieltagen mehr denn je in der Spitzengruppe der 3. Liga an und verbesserten sich mindestens bis zum Montagabend auf den dritten Tabellenplatz.

Das Tor des Tages fiel in Dortmund bereits nach einer knappen Viertelstunde. Lukas Krüger ließ BVB-Schlussmann Stefan Drljaca mit einem Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit und belohnte seine Farben für eine ohnehin starke Anfangsphase.

In der Folgezeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in denen Meppen immer wieder gute Torgelegenheiten ausließ und vor allem in der Schlussphase eine mögliche Vorentscheidung verpasste. Ex-Bundesliga-Profi Richard Sukuta-Pasu war einer der Meppener Angreifer, der beste Einschussmöglichkeiten ungenutzt ließ.

Schiedsrichter Patrick Glaser zeigte in einer zum Teil hektischen Partie sechs Gelbe Karten. Der Anpfiff der Partie ließ zunächst auf sich warten, weil ein Teil der rund 2.000 mitgereisten Meppener Anhänger mehrere Feuerwerkskörper zündeten.

Die U23 des BVB rannte im zweiten Durchgang immer dominanter gegen die drohende Heimniederlage an, ohne aber den Ausgleichstreffer zu erzielten. Die größte Möglichkeit wurde in Person von Ted Mattermusch vergeben, der nach dem Seitenwechsel an Meppens Schlussmann Erik Domaschke scheiterte.

Durch die mittlerweile siebte Saisonniederlage ist Borussia Dortmund II mittlerweile in die untere Tabellenhälfte der 3. Liga abgerutscht.

3. Liga: Osnabrück rückt an Spitzenreiter Magdeburg heran

In einem der Parallelspiele der 3. Liga rückte der VfL Osnabrück am 15. Spieltag derweil an Tabellenführer 1. FC Magdeburg heran. Die Niedersachsen gewannen 3:1 (1:1) gegen 1860 München und haben nur noch einen Zähler Rückstand auf den FCM, der am Sonntag (14:00 Uhr) Heimrecht gegen den SC Verl besitzt.

In Osnabrück traf Ba-Muaka Simakala (39./48.) doppelt und sorgte nach dem 0:1 durch Stefan Lex (24.) für die Wende im Spiel. Felix Higl (85.) erzielte das 3:1 für den Zweitliga-Absteiger.

Waldhof Mannheim unterlag 1:2 (0:1) bei Aufsteiger SC Freiburg II und rutschte auf Position fünf ab.

Lautern siegt im Südwest-Klassiker

Einen mit 16.000 Zuschauern ausverkauften Saarbrücker Ludwigspark gab es beim 0:2 (0:0) im Südwest-Klassiker gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der FCS hatte bei der Partie alle Corona-Einschränkungen als erster Profiklub abgeschafft. Boris Tomiak (32.) und Kenny Redondo (67.) trafen für die Roten Teufel.

In Freiburg erzielte Emilio Kehrer (23.) das Führungstor für die Breisgauer, Alexander Rossipal (66.) gelang der Ausgleich. Vincent Vermeij (88.) schoss den Sieg des Sport-Clubs heraus.

Der MSV Duisburg gewann 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger Viktoria Berlin, der zwei Spieler durch Platzverweis verlor. Der andere Neuling, der TSV Havelse, setzte sich mit 2:1 (2:1) gegen den Halleschen FC durch. Für den Tabellenletzten war es der dritte Saisonsieg nach zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Viktoria Köln hatte schon am Freitag seine Aufholjagd mit dem dritten Sieg in Serie fortgesetzt. Die Rheinländer gewannen 2:1 (2:0) bei Türkgücü München.