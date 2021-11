Gladbach-Baustellen: Wirbel um Neuhaus und fehlende Konstanz

Matthias Koch via www.imago-images.de

Hütter muss umbauen, Neuhaus (re.) wünscht sich Rückendeckung

Fehlende Konstanz, zwei verletzte Leistungsträger und ein unzufriedener Nationalspieler: Auf Adi Hütter warten bei Borussia Mönchengladbach in der Länderspielpause einige Baustellen.

Eine Verschnaufpause nach aufreibenden Wochen wird sich Adi Hütter in der Länderspielpause kaum nehmen können. Es wartet schließlich eine Menge Arbeit, das dürfte dem Trainer von Borussia Mönchengladbach nicht erst nach dem dürftigen 1:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 bewusst geworden sein. Da wären die fehlende Konstanz, verletzte Leistungsträger oder ein angefressener Florian Neuhaus - die Baustellen bei der Borussia sind weiter groß.

"Wir haben schon noch einen Weg vor uns", sagte Hütter, der die Schwankungen auch nach der rauschenden Pokalnacht gegen die Bayern (5:0) noch nicht endgültig in der Griff bekommen hat. Gegen die Münchner habe seine Mannschaft "vielleicht ein bisschen überperformt, da hatten wir einen Sternetag. Was wir heute in der zweiten Halbzeit gespielt haben, da waren Welten dazwischen".

Gladbach: Neuhaus wünscht sich Rückendeckung

Und so treten die Fohlen nach rund einem Drittel der Saison weiter auf der Stelle - und müssen nun auch noch mit kritischen Tönen aus den eigenen Reihen umgehen. Er hätte sich "ein Stück weit mehr Rückendeckung des Vereins gewünscht", sagte Nationalspieler Neuhaus am "DAZN"-Mikrofon, dies sei aber "wahrscheinlich im Profifußball ein Stück weit Wunschdenken".

Nach seinem steilen Aufstieg spielt der 24-Jährige in dieser Saison keineswegs eine tragende Rolle. "Ich akzeptiere das und will einfach weiter Gas geben im Training", sagte Neuhaus, der nun erstmal zum Nationalteam reist: "Ich will auf jeden Fall mit guten Leistungen zurück in die Mannschaft."

Gegen Mainz saß der Mittelfeldmann wieder zunächst auf der Bank, kam Mitte der ersten Hälfte ins Spiel und erzielte die Führung (38.).

In der zweiten Halbzeit hatte Neuhaus, aber auch die gesamte Gladbacher Elf nur wenig zu bieten. Silvan Widmer (76.) bestrafte den enttäuschenden Auftritt.

Hütter erklärt Neuhaus-Situation

Hütter bemühte sich indes, die Wogen zu glätten. "Ich bin ja nicht der Verein, ich bin der Trainer, und da ist ja auch ein Leistungsprinzip. Flo sieht auch, dass wir im Zentrum sehr gut besetzt sind", sagte der VfL-Coach und betonte, dass die Situation für Neuhaus "neu und anders" sei und dies "zu einer Entwicklung eines sehr guten Spielers" dazu gehöre.

Doch neben den Störgeräuschen müssen die Gladbacher wohl auch mit weiteren Ausfällen klarkommen. Nico Elvedi humpelte auf Krücken mit Verdacht auf eine Außenbandverletzung in den Bus, bei Breel Embolo hofft Hütter, dass es "nur etwas Muskuläres" ist. Beide waren bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

Allzu negativ wollte Yann Sommer die Situation aber nicht sehen - der Abstand zu den Europacup-Rängen ist schließlich überschaubar. Die Mannschaft habe "ihren Stil gefunden, man sieht auch die Handschrift vom Coach", sagte der Torhüter: "Jetzt müssen wir die lang ersehnte Konstanz reinbringen."