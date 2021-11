Gnabrys Wunsch-Gehalt beim FC Bayern enthüllt

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Serge Gnabry steht seit 2018 beim FC Bayern unter Vertrag

Die ausstehende Vertragsverlängerung von Offensivspieler Serge Gnabry beschäftigt den FC Bayern München jetzt schon seit Monaten. Noch immer hat der deutsche Nationalspieler nicht vorzeitig beim Rekordmeister verlängert, obwohl sich beide Seiten grundsätzlich längst einig sein sollen.

Bekannt ist, dass immer noch vertragliche Details zwischen dem Bayern-Star und dem Klub geregelt werden müssen. Der mit Abstand wichtigste Punkt dabei ist, dass sich Gnabry wohl immer noch nicht mit seinen Gehaltsforderungen bei den Verantwortlichen durchgesetzt hat.

Wie es in einem Bericht von "Bild"-Fußballchef Christian Falk hieß, will der 26-Jährige in Zukunft rund 16 Millionen Euro jährlich beim FC Bayern verdienen. Damit würde er in die Riege der Topverdiener des Klubs aufsteigen, bei dem zuletzt auch schon Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere vorzeitig verlängert hatten.

Gnabry verdient derzeit geschätzt zehn Millionen Euro beim FC Bayern

Aktuell verdient Gnabry beim deutschen Branchenprimus geschätzte zehn Millionen Euro per anno. Zuletzt hatte es immer wieder geheißen, dass eine endgültige Einigung zwischen Spieler und Verein wohl in Kürze erzielt werde.

Der derzeitige Kontrakt des FCB-Stars läuft noch bis Sommer 2023.

Laut dem Medienbericht besteht an der Säbener zwar grundsätzlich kein Zweifel daran, dass Gnabry weiterhin und langfristig im Verein gehalten werden soll. Das genaue zukünftige Salär des deutschen Nationalspielers sei aber immer noch nicht final ausverhandelt.

Gnabry steht seit 2018 beim FC Bayern unter Vertrag, hat seit dem in jedem Jahr die Deutsche Meisterschaft mit den Münchnern gewonnen. In der laufenden Saison fand er unter Cheftrainer Julian Nagelsmann wieder zu absolutem Top-Niveau zurück, erzielte in 15 Partien in Bundesliga und Champions League bereits acht Treffer.