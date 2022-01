Schwere Vorwürfe gegen Gladbachs Thuram

H. Langer via www.imago-images.de

Marcus Thuram will Gladbach unbedingt verlassen

Nach zweieinhalb Jahren läuft die Zeit von Marcus Thuram bei Borussia Mönchengladbach ab. Der Franzose will die Fohlen unbedingt verlassen, je schneller desto besser. Um seinen Abschied zu beschleunigen, nimmt der 24-Jährige offenbar auch einiges in Kauf.

Eine entscheidende Rolle im Spiel von Borussia Mönchengladbach spielt Marcus Thuram schon lange nicht mehr. Der Franzose ist quasi seit Saisonbeginn hintendran. Nachdem sein Wechsel zu Inter Mailand im Sommer platzte, ging es für ihn unter Adi Hütter immer weiter bergab. Lediglich ein einziges Pflichtspiel bestritt der Stürmer in den letzten sechs Monaten über die vollen 90 Minuten.

Weil er mit seiner Rolle höchst unzufrieden ist, will Thuram seinen Abschied im Winter nun offenbar mit allen Mitteln erzwingen. Die "Bild" berichtet, dass der Franzose dafür sogar zu schmutzigen Tricks greift. So soll sich Thuram unter anderem im Training nicht mehr reinhängen und nur noch "das Nötigste" machen, wirft ihm die Zeitung vor. Auch im Spiel wirke er zudem "abwesend, lustlos und lauffaul".

Eine Zukunft am Niederrhein, so viel scheint klar, hat Thuram mittlerweile nicht mehr. Immerhin bahnt sich eine Lösung an, denn auch die Gladbacher werden wohl alles daran setzen, den Stürmer noch in diesem Winter zu veräußern.

Gladbach hofft auf Thuram-Millionen

Noch gibt es allerdings ein Problem, denn von den zahlreichen Klubs, die in der Vergangenheit mit einer Verpflichtung in Verbindung gebracht wurden, sind nicht mehr viele Interessenten übrig geblieben. Entsprechend kompliziert könnte es für Max Eberl und Co. werden, Thuram (Vertrag bis 2023) für ein paar Millionen loszuwerden.

Dabei wären die Fohlen auf die Einnahmen besonders angewiesen, seit klar ist, dass mit Denis Zakaria und auch Matthias Ginter zwei wertvolle Spieler im Sommer ablösefrei gehen könnten.