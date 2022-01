Überraschende Wechselgerüchte um Franck Ribéry

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Franck Ribéry hat wohl auch mit 38 immer noch nicht genug

Obwohl es sportlich zuletzt nicht rund lief und er mit US Salernitana auf dem letzten Platz in der Serie A rangiert, hat Franck Ribéry offenbar immer noch nicht genug vom Profi-Dasein. Die Klub-Ikone des FC Bayern wird jetzt mit einem neuen Auslandsabenteuer in Verbindung gebracht.

Nach Informationen des französischen Portals "footmercato.net" könnte es den Flügelstürmer noch einmal in die türkischen SüperLig ziehen, wo er schon zu Beginn seiner aktiven Laufbahn in der Rückrunde 2004/2005 bei Galatasaray unter Vertrag stand.

Laut dem Medienbericht soll Ribéry das ernsthafte Interesse von Kasimpasa und Karagümrük geweckt haben. Beide Klubs befinden sich derzeit im Abstiegskampf in der SüperLig und rangieren auf dem 17. beziehungsweise zwölften Tabellenplatz.

Der 38-Jährige hatte in den letzten Monaten immer wieder durchblicken lassen, sich eine erneute Fortsetzung seiner Karriere durchaus vorstellen zu können. Wichtigste Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gesundheit mitspielt beim langjährigen französischen Nationalspieler.

Immer wieder musste Ribéry in den vergangenen Monaten verletzt pausieren, auch zuletzt fiel der Altmeister angeschlagen aus und Stand US Salernitana im Abstiegskampf nicht zur Verfügung.

Ribéry wurde mit dem FC Bayern neunmal deutscher Meister

Nach zwei Jahren bei der AC Florenz war Ribéry in dieser Saison für ein Jahr in den Süden Italiens gewechselt. Mit seinen bislang zwölf Saisonspielen im Trikot Salernos konnte er die Misere des Aufsteigers mit insgesamt 16 Niederlagen in 21 Spielen nicht verhindern.

Der langjährige Bayern-Spieler hatte sich zuletzt aber kämpferisch gezeigt, dass er mit US Salernitana noch den Klassenerhalt erreichen wolle.

Beim deutschen Rekordmeister stand er insgesamt zwölf Jahre lang unter Vertrag und wurde nicht zuletzt mit neun gewonnenen deutschen Meisterschaften zur Vereinslegende.