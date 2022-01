So ist der Stand bei Bayerns Wackelkandidaten

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Dayot Upamecano (r.) soll zurück in die Bayern-Startelf kehren

Trotz der deutlich entspannteren Personallage beim FC Bayern bestehen vor allem defensiv noch einige Unklarheiten vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner am Sonntag (ab 18:30 Uhr) bei Hertha BSC. Allen voran der Einsatz von Dayot Upamecano ist noch nicht final geklärt.

Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann machte am Freitag auf der Spieltags-PK bereits deutlich, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist, ob der französische Innenverteidiger nach seiner Corona-Infektion schon wieder bei voller Wettkampfhärte angelangt ist, sodass er von Beginn an in Berlin spielen kann.

"Wenn Lucas Hernández und Dayot Upamecano morgen nichts mehr signalisieren, wird Benjamin Pavard wieder nach rechts rücken. Aber das müssen wir abwarten", erklärte Nagelsmann am Freitag.

Letztlich hängt von der Personalie Upamecano somit auch ab, ob Joshua Kimmich wieder zurück ins zentral-defensive Mittelfeld rückt oder erneut als Rechtsverteidiger aufläuft.

Bis zum Freitagabend gab es derweil noch keine klareren Aussichten, ob es für den 21-Jährigen reichen wird. Nach Informationen der "Bild" gibt es noch keine endgültige Aussage zum möglichen Startelf-Comeback des Innenverteidigers, der bereits 22 Saisonspiele für den deutschen Rekordmeister bestritten hat.

Tolisso wieder neben Roca auf der Sechser-Position

Positiver sind die Signale da beim französischen Landsmann Corentin Tolisso. Der Mittelfeldspieler absolvierte laut der Zeitung zwar lediglich 35 Minuten des Freitagstrainings mit der Mannschaft, soll aber auf jeden Fall bereit für einen Einsatz von Beginn an am Sonntag sein.

Tolisso hatte die letzten Partien als Sechser neben Marc Roca bestritten, da der verletzte Leon Goretzka gar nicht im Kader stand und Nebenmann Kimmich bekanntlich hinten rechts in der Viererkette gefordert war.