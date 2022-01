Zukunft offen? So plant der BVB mit Guerreiro

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Bleibt Raphael Guerreiro beim BVB?

Raphael Guerreiro ist mittlerweile einer der dienstältesten Profis bei Borussia Dortmund. Seit 2016 spielt er für den BVB und zählte immer zu den Leistungsträgern, wenn er fit und gesund ist. Kein Wunder, dass die Dortmunder mit ihrem linken Flügelspieler am liebsten erneut verlängern wollen.

Wie es in einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" heißt, sind die BVB-Bosse bereits an den Portugiesen herangetreten, der in Dortmund noch ein Arbeitspapier bis Sommer 2023 besitzt.

Guerreiro soll deutlich vermittelt worden sein, dass die Schwarz-Gelben eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstreben. Ähnlich wie schon vor knapp zweieinhalb Jahren, als der Europameister von 2016 allen Avancen aus dem Ausland widerstehen konnte und seinen damals zweiten Vertrag bei den Westfalen unterzeichnete.

Raphael Guerreiro beim BVB häufig verletzt

Größtes Manko bei Raphael Guerreiro ist seine Verletzungsanfälligkeit. Sportlich in den allermeisten Fällen über jeden Zweifel erhaben, fällt er seit Jahren immer wieder mit muskulären Verletzungen aus.

Alleine in den letzten eineinhalb Saisons verpasste er aufgrund von kleineren und größeren Blessuren über 20 Pflichtspiele, stand beispielsweise in den wichtigen Champions-League-Duellen mit Ajax Amsterdam nicht zur Verfügung, die letztlich mit bitteren Niederlagen endeten.

Gehen die BVB-Pläne mit dem introvertierten Linksfuß auf, spielt Guerreiro noch viele Jahre im schwarz-gelben Dress. Die Rolle des offensiv ausgerichteten Linksverteidigers unter Cheftrainer Marco Rose kommt dem technisch beschlagenen BVB-Star voll entgegen.

BVB: Verlängerung mit Signalwirkung?

In bisher zwölf Bundesliga-Spielen in dieser Saison sammelte er fünf Scorerpunkte. Wie gewohnt ein hervorragender Wert für einen nominellen Defensivspieler, der seine Aufgaben hinten allerdings immer mal wieder schleifen lässt.

Die Klubbosse der Dortmunder Borussia erhoffen sich bei Guerreiro auch eine Signalwirkung für weitere Vertragsgespräche, die in den kommenden Wochen anstehen werden. Allen voran geht es dabei um die Personalie Erling Haaland, die die Gerüchteküche schon seit Monaten dominiert.

Aber auch in den Gesprächen mit den Abwehr-Kollegen Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou hätte der BVB ein starkes Argument mehr zu bieten, könnte Raphael Guerreiro weiterhin im Klub gehalten werden.